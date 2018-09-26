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ثقافة

الإنتاج الثقافي يستضيف فعاليات مهرجان سماع الدولى على مسرح الميدان

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 06:57 ص
صدى البلد
طارق موسى
يستضيف قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، عددا من فعاليات الدورة الحادية عشرة لمهرجان سماع الدولى للإنشاد والموسيقى الروحية فى دورته الحادية عشرة لمدة ثلاثة أيام متتالية بدأت منذ أمس الأول حتى اليوم، وذلك على مسرح الميدان فى ساحة مركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا المصرية .

وشارك فى حفل أمس الثلاثاء ثلاث فرق للانشاد، كانت البداية مع الفريق المصري وهو فريق (الكنيسة ترنم ) بقيادة المايسترو الدكتور سامي سلامة، ثم الفريق الجزائري ( فرقة البهاء الفنية ) بقيادة المايسترو محمد بوهالي، واختتم الحفل بإنشاد من الفريق اليمني ( الاتحاد العربي للثقافة والإبداع الانشادي ) بقيادة المايسترو علي محسن الأكوع .

وكما أنشدت مجموعة من الفرق من الهند والسودان واختتم اليوم بفريق "طريق الموعوظين الجديد" من مصر، وقد استمتع الجمهور المتواجد بالانشاد للفرق المشاركة وتفاعل معهم .

ومن المقرر أن يشارك اليوم ثلاث فرق أيضا وهم "فريق عدنان الساسا من سوريا – الفريق الأثيوبي – الفرقة المحمدية من مصر " على مسرح الميدان بدار الأوبرا المصرية .

يذكر أن فعاليات الدورة الـ11 لمهرجان "سماع" للإنشاد الديني والموسيقى الروحانية برئاسة الفنان انتصار عبدالفتاح، تقام في الفترة من 22 إلى 29 سبتمبر الجاري، بالقلعة وقبة الغورى وشارع المعز ومسرح الميدان بساحة الهناجر ومجمع الأديان وميدان روكسى، بمشاركة مجموعة كبيرة من الدول العربية والأجنبية .

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