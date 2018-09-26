قاعة الجمعية العامة تتحول إلى ساحة استعراض عضلات بشأن إيران.. ترامب يتهم طهران بديكتاتورية تنهب ثروات شعبها.. وروحاني يطالب الرئيس الأمريكى بالتخلي عن التهديدات.. وماكرون يهاجمه

لوبوان: الجمعية العامة تتحول لساحة صراع حول إيران

ترامب يتهم إيران بنشر الفوضى

وروحاني يتهم واشنطن بالسعي لإسقاط نظام الحكم في إيران

وماكرون: دخول إيران سيخفض أسعار النفط

- ترامب: إيران تنشر الفوضى والموت والدمار



- روحاني: لا حرب ولا عقوبات ولا تهديدات



- ماكرون لترامب: دخول إيران سيزيد من وفرة النفط العالمي



شكلت قاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة، منصة جدال بين الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، والرئيس الإيراني، حسن روحاني، ولكن أيضا الرئيس الفرنسي، إيمانيول ماكرون، حول الموقف من طهران والاتفاق النووي الموقع معها منذ مايو 2015 والذي أنسحبت منه واشنطن.وبحسب مجلة "لوبوان" الفرنسية، فإن صراع استعراض العضلات اشتعل أمس، الثلاثاء في قاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة بين واشنطن وطهران وبروكسل، مع دفاع كل طرف عن موقفه.فخلال الجلسة، طالب الرئيس الأمريكي بضرورة فرض المزيد من العزلة على طهران، في حين اتهم روحان واشنطن بالعمل على قلب نظام الحكم في بلاده، في مواجهة مباشرة داخل قاعة الجمعية العامة في الخطابات التي ألقوها.أوروبا التي تختلف مع الاستراتيجية الأمريكية، أعربت عن موقفها بضرورة احترام الاتفاق النووي الإيراني، في وسط هذا الخلاف، وملوحة بالأهمية الكبيرة لعودة إيران للمجتمع الدولي.الرئيس الأمريكي لم يفوت كلمته أمام الجمعية العامة دون الهجوم على الدول التي يراها أعداء، وعلى رأسهم إيران وكوريا الشمالية.واتهم ترامب خلال كلمته إيران بمسئولية نشر الفوضى والموت والدمار في الشرق الأوسط، مدافعا عن قرار الانسحاب من الاتفاق النووي مع طهران بسلوكياتها في المنطقة.ووصف الرئيس الأمريكي النظام الإيراني "بالديكتاتورية الفاسدة التي تنهب الشعب الإيراني لسداد تكلفة العدوان في الخارج"، متوعدا بفرض المزيد من العقوبات الاقتصادية على إيران.غير أن تصريحات ترامب لم تعجب روحاني، الذي رأها تأكيدا على رغبة أمريكا في اسقاط نظام الحكم القائم في إيران.ودعا روحاني واشنطن إلى طاولة المفاوضات في إطار الأمم المتحدة، والتخلي عن سياسة التهديدات والعقوبات وأن تعمل على أساس القانون الدولي.وبين روحاني أن استئناف المفاوضات بين البلدين سيكون ممكنا إذا توقفت عن سياسة العقوبات والتهديداتت ضد بلاده، قائلا:" مقترحنا واضح وهو: التزام مقابل التزام، وتهديد مقابل تهديد، وخطوات عملية بدلا من الحوار من أجل الحوار، وما تقوله إيران واضح: لا حرب ولا عقوبات ولا تهديدات".وأضاف: "لا يمكن إرغام أي دولة على التفاوض بالقوة.. والسبيل الأمثل هو حوار على أساس المساواة والكرامة والعدالة والقانون الدولي".وانتقد روحاني الولايات المتحدة لانسحابها الأحادي من الاتفاق النووي، معبرا عن تقديره لجهود روسيا والصين والاتحاد الأوروبي الرامية إلى إبقاء مفعول الاتفاق رغم انسحاب الولايات المتحدة منه.ودخل الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون على خط الخلاف، موضحا أن قانون الأقوى لم يفلح مع إيران.ودعا ماكرون إلى الحوار والتعددية بشأن إيران في رد غير مباشر على دعوة نظيره الأمريكي لاتخاذ موقف متشدد من إيران، وغعادة فرض العقوبات الأمريكية عليها.وأوضح ماكرون أن الاتفاق النووي المبرم مع ايران في 2015 والذي رفضه ترامب، يحد من برنامج إيران النووي، مضيفا:" هذا الطريق، طريق الأحادية، يقودنا مباشرة إلى الانكفاء والنزاعات، والمواجهة العامة للجميع ضد كل شي حتى على من يظن نفسه الأقوى".وتساءل "ما الذي سيسمح بتسوية الاوضاع في إيران وما الذي بدأ بالفعل في تحقيق الاستقرار فيها؟ قانون الأقوى؟ ام ضغوط شخص واحد؟ كلا".وخلال لقاء هامشي، رد الرئيس ماكرون على انتقاد ترامب لارتفاع أسعار النفط بالقول أنه لو لم يعاد فرض عقوبات على طهران لما ارتفعت الأسعار كثيرا.