ننشر تفاصيل مؤتمر دار الإفتاء الدولي عن التجديد في الفتوى.. صور

قال الدكتور ابراهيم نجم، مستشار مفتي الجمهورية، إن دار الإفتاء ستعقد مؤتمرها الدولي الثالث بعنوان: (التجديد فى الفتوى بين النظرية والتطبيق) وذلك فى الفترة من 16 إلى 18 أكتوبر المقبل.





وقال "نجم" فى حواره لـ"صدى البلد"، إن الحاجة أصبحت ملحة لتضافر جهود مؤسسات الدولة والمجتمع للتصدي بشجاعة وقوة للآراء التكفيرية والتنظيمات الإرهابية، على الصعيدين الفكري والأمني، والإرهاب بتنظيماته المتعددة في العالم وأفكاره المتطرفة تجر على مصر والعالم أجمع الكثير من الويلات.





وتابع: يأتي مؤتمر هذا العام وهو المؤتمر الرابع الذى تعقده "الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم" التابعة لدار الإفتاء المصرية لمواجهة هذه القضية المهمة، حيث يعقد المؤتمر تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويحمل عنونا لقضية مهمة وهي "التجديد في الفتوى بين النظرية والتطبيق"، للرد على الكثير من الفتاوى المغايرة تمامًا لما صدرت فيه الفتوى من قبلُ، حيث يعد الموقف الأكثر تحديا هو موقف مَنْ يعيش زمانَه دون زمان غيره لاستيعاب المتغيرات الواقعة بالأحكام الشرعية المرعية ، وهو موقف يحتاج لجهدا أكثر .





وأشار إلى دار الإفتاء تهدف من خلال المؤتمر إلى الوفاء بفرض التجديد الإفتائي، ومعرفة المشكلات في عالم الإفتاء المعاصر، ومن ثم وضع الحلول لها، إلى جانب الكشف عن الأدوار التي يمكن للإفتاء المعاصر الاضطلاع بها في تصويب الواقع والارتقاء به إلى أعلى المستويات الحضارية، وبحث إسهام الإفتاء المعاصر في ثقافة الحياة والإحياء على كافة مستوياته الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ودراسة كيفية استخدام المنجزات الحضارية لخدمة مجال الإفتاء، وكذا الوصول إلى أدوار محددة تؤديها عملية الإفتاء في مجالات التنمية.





كما يهدف المؤتمر إلى نقل مجال الإفتاء من مجال سلبي يقتصر على حل المشكلات إلى مجال أكثر إيجابية ينتقل إلى عمل التدابير الوقائية من المشكلات ويشارك في البناء والتعمير، والتنبيه على طبيعة ما يسمى بفتاوى العامة، والتأكيد على عدم ولوج الأفراد لهذا المنزلق الخطير بعيدا عن ساحات الاجتهاد الجماعي، والتأكيد على وضع ضوابط محددة لعملية الاستنباط من التراث والتنبيه على خطورة الفتاوى التاريخية، إذا تمت دراستها بعيدا عن سياقاتها التاريخية والواقعية.





وأوضح أن المؤتمر يتضمن هذا العام ستة محاور رئيسية ، يأتي على رأسها المحور الأول والذى يشمل محاضرة عامة عن "الأصول المنهجية لفقه النوازل، أما المحور الثاني فهو "الأصول المنهجية للتجديد في الفتوى، والثالث " ضوابط الإفتاء في قضايا حقوق الإنسان، والرابع يتحدث عن " ضوابط الإفتاء في المستجدات الطبية" ، كما يتحدث الخامس عن " ضوابط الإفتاء في المستجدات الاقتصادية" ، ويشمل المحور السادس و الأخير " ضوابط الإفتاء في قضايا الشأن العام والدولة.





أما عن الوفود المشاركة فهم يمثلون بانوراما عالمية تصنع مزيجا يقدم رؤية تتناسب في أفقها العام مع النظرة الوسطية التي تحملها الأمانة، ويتنوع ضيوف المؤتمر على أساسين " جغرافى، متخصص" ، ومن المنتظر مشاركة وفود من "أستراليا، أمريكا، أوربا، اندونيسيا، ماليزيا، باكستان، الهند، الأردن، فلسطين، السعودية، تونس، المغرب، موريتانيا، مصر...إلخ" ، ويشارك في المؤتمر مفتون رسميون، وأعضاء مجلس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، وأساتذة الشريعة والفقه والأصول، وإعلاميون وسياسيون ومفكرون يمتلكون رؤية لمعالجة إشكاليات الشأن الديني.



