عفيفي: غير مبادئك كان شعارا فكاهيا.. والعمل في بيراميدز كغيره من الأماكن

رد أحمد عفيفي الإعلامي بقناة بيراميدز على الانتقادات الموجهة للعاملين بالقناة والنادي بتغيير المباديء خلال الفترة الأخيرة، عقب العمل في المنظومة الاستثمارية الجديدة.



وخلال مداخلة هاتفية لعفيفي عبر برنامج الماتش الذي يقدمه هاني حتحوت عبر برنامج صدى البلد قال : "طبيعي ان اكون بشتغل في القناة بمقابل مادي، فين تغيير المبادئ وفين الشيء الجديد في الموضوع".



متابعًا "ايه القدر غير الشريف في العمل مع بيراميدز، لست مطالبا بالإجابة على سؤال مثل ذلك من الضروري ان اساله انا".



وأضاف عفيفي في تصريحاته "يعني ايه تغيير مبادئك، هل انا اصبحت زملكاوي إلا جزء، هل اصبح احمد حسن اهلاوي الا جزء، شعار غير مبادئك الذي أطلقه بيراميدز هو شيء فكاهي فقط لاغير".



وتساءل: "أين المبدأ الذي تدمر بوجودي في قناة بيراميدز، هل غير أحمد حسن مبادئه بالعمل كمدرب في بتروجيت؟".