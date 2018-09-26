أحمد حسن: لدينا مبادئ حقيقية.. والناس صدرت نغمة تدمير الأهلي

قال أحمد حسن، المشرف العام على قطاع الكرة بنادي بيراميدز، إن "الناس صدرت نغمة تدمير الأهلي، بعد تعاقدات بيراميدز مع اللاعبين بأموال طائلة.



وأوضح العميد- في حواره لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد- أن العاملين بنادي بيراميدز لديهم مبادئ حقيقية، ولا نستحق الإهانات التي تعرضنا لها.



وأشار إلى أن هناك ازدواجية في المعايير، تركي آل شيخ إذا كان رئيسًا شرفيًا للأهلي؛ كانت الناس ستقبل هذه الصفقات، لكنها رأتنا نتعاقد معهم؛ فبدؤوا ترديد نغمة "تدمير الأهلي".