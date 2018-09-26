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رياضة

أحمد عفيفي: تركي مسئول عن العاملين ببيراميدز.. ولو هيرمي فلوسه في البحر فهو حر

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 07:03 ص
أحمد عفيفي
أحمد عفيفي
محمد رشاد
أكد أحمد عفيفي، الإعلامي في قناة بيراميدز، أن جميع الأفراد في النادي سيحدث لهم مشاكل، بعد قرار المستشار تركي آل شيخ، الانسحاب من الاستثمار الرياضي في مصر.

وقال عفيفي في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد، إنه ليس بيده شئ يفعله بعد هذا القرار، مشيًرا إلى أن تركي أقر بمسئوليته عن مستقبل كل العاملين.

وأضاف: "لو تركي آل شيخ عاوز يرمي فلوسه في البحر؛ فهو حر".

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