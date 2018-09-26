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رياضة

أحمد حسن: استمرار تركي آل الشيخ بمصر وارد بقوة رغم تفكيره في الانسحاب

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 06:47 ص
احمد حسن
احمد حسن
محمد رشاد
أكد أحمد حسن المشرف على فريق بيراميدز، أن انسحاب تركي آل الشيخ من الاستثمار في مصر، قد يكون أو لا يكون، مشيرا إلى أن القرار ما زال محل نقاش على طاولة الإدارة.

وقال العميد في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "إن انسحاب تركي آل الشيخ قد يكون أو قد لا يكون، الاستمرار في مصر أمر وارد بقوة رغم تفكيره في الإنسحاب، هو قادر على الدفاع عن نفسه بشكل قوي، وسبق أن اتهم أشخاصا بأمور ولم يردوا عليه".

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