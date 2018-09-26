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رياضة

العميد: يتهمون بيراميدز بتدمير الأهلي وهناك من يفعل ذلك داخل القلعة الحمراء

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 08:18 ص
احمد حسن
احمد حسن
محمد رشاد
قال أحمد حسن المشرف العام على قطاع الكرة بنادي بيراميدز، إن تركي آل شيخ، ساند محمود الخطيب في الانتخابات الأخيرة بكل قوة، حبا في الكيان، وليس لأغراض شخصية.

وتطرق حسن خلال تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد، للحديث عن الذين يصدرون صورة خاطئة عن بيراميدز، قائلا: "يدعون ان بيراميدز يدمر النادي، وهناك اشخاص باعينهم يقومون بذلك".

واستطرد: "واحد ماسك لجنة الشباب في النادي، له ميول سياسية، ويهاجم القيادات، ويحشد الجماهير".

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