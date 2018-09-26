أحمد حسن: أرفض التجاوز من الجماهير في المدرجات منذ أن كنت لاعبا

أكد أحمد حسن، المشرف على فريق بيراميدز، أنه من غير المقبول أن يتم مهاجمتنا، ونرفض "الشتيمة" لأي من أفراد النادي.



وقال العميد، في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الاعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد، "عملت حملات كثيرة إن الجمهور لازم يذهب للاستمتاع بالمباريات، ودائمًا مساندًا للنادي، وعندما كنت ألعب في مصر أو خلال فترة الاحتراف، كنت أدين أى تجاوزات، ولم أقبلها".