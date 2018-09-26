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رياضة

أحمد حسن: بيراميدز مستمر في الدوري حتى لو رحل تركي

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 06:58 ص
صدى البلد
محمد رشاد
أعلن أحمد حسن المشرف العام على فريق بيراميدز، أن النادي مستمر في المسابقة المحلية ببطولة الدوري؛ حتى ولو رحل تركي آل الشيخ، وقرر سحب استثماراته من مصر.

وقال الصقر في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الاعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "بيراميدز مكمل عادي جدًا في الدوري ومفيش أي مشكلة، عندنا مباراة يوم 3 في الدوري، اللعيبة مستمرة بشكل طبيعي وجدول التدريبات زي ماهو، الفريق بعيد عن الأزمات".

واضاف أحمد حسن "الفريق مستمر بنفس الشكل والدوافع زي ما احنا".

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