ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

بوتفليقة يعيش اصطناعيا.. تصريحات رئيس الاستخبارات الفرنسي السابق تثير جدلا في الجزائر

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 08:19 ص
صدى البلد
حسن محرم
أثارت تصريحات الرئيس السابق للاستخبارات الخارجية الفرنسية حول الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، جدلا واسعا، أجبر السفير الفرنسي في الجزائر على الخروج للتوضيح.

وقال رئيس الاستخبارات الفرنسية السابق، برنار باجوليه، الإثنين الماضي، في حوار لصحيفة "لوفيجارو" الفرنسية: "الرئيس بوتفليقة، بكل الاحترام الذي أكنه له، هو يبقى اصطناعيا على قيد الحياة".

ووفقا لإذاعة فرنسا الدولية "أر إف إي"، اليوم الأربعاء، فإن هذه الجملة أثارت جدلا واسعا في الجزائر، لدرجة إجبار السفير الفرنسي هناك على كسر صمته والتوضيح.

وعلق السفير الفرنسي، اكزافييه درينكور بالقول: إن "برنار باجوليه، يتحدث بشكل شخصي، إنه ليس عليه التزام بأي شكل من الأشكال، سواء من قبل الحكومة أو الرئيس أو الإدارة الفرنسية".

وأشارت الإذاعة، إلى أن تصريحات باجوليه قد أثارت جدلا خلال اليومين الماضيين، وسيطرت على العناوين الرئيسية في الجزائر، مدعية أن باريس هي وراء هذه المناورات الكلامية.

وبرر "باجوليه" تصريحاته حول بوتفليقه، في الوقت الذي تطالب دعوات من أحزاب بترشح بوتفليقة لفترة رئاسية جديدة، رغم المشكلات الصحية التي يعانيها، قائلا:" لنكن واضحين، أتمنى الحياة الطويلة للرئيس بوتفليقة. ولكن هذا التحنيط في السلطة الجزائرية يخدم بعض الجماعات التي تريد أن تستمر في الحفاظ على مكانها والثراء".

ترشيحاتنا

أجيري يتابع صلاح في لقاء ليفربول وتشيلسي من المدرجات

مستشار المفتي: الفكر الإلحادي تنامي خلال فترة حكم الإخوان.. صور

أحمد حسن: لا أشغل بالي باللجان الإلكترونية للأهلي

ننشر تفاصيل مؤتمر دار الإفتاء الدولي عن التجديد في الفتوى.. صور

مدرب الجونة: اكتفيت بـ حسبي الله ونعم الوكيل بعد مباراة بيراميدز

أحمد حسن: مكافآت لاعبي بيراميدز رزق لهم.. ونسعى للفوز بالدوري والكأس

الصحة تحذر من دواء مغشوش خاص بالتهاب الأنف وجيوبه.. مستند

أسرع طريقة لعمل الكوكيز

أحمد حسن يكشف آخر تطورات صفقة عمر خربين

العميد: يتهمون بيراميدز بتدمير الأهلي وهناك من يفعل ذلك داخل القلعة الحمراء

وظيفة بمرتب خيالي.. مطلوب 5 حشاشين

يشوه مشط القدم.. 4 مخاطر تصيب النساء بسبب ارتداء الكعب العالي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

25 صورة من عرض عيار ناري بمهرجان الجونة وأحمد الفيشاوي يثير الجدل

اختبر قوة نظرك.. أين القلم الأخضر في الصورة؟

حوض خشب .. 10 أفكار ترضى جميع الأذواق

السفير السويدي يتحدث لـ صدى البلد عن تكريم برجمان بالجونة السينمائي.. صور

ردًا للجميل وعرفانا بالتضحية.. قيادات وضباط الشرطة يرافقون أبناء الشهداء فى أول يوم دراسي.. صور

فيديو

طارق فهمي: كلمة الرئيس بالأمم المتحدة محاضرة في العلاقات الدولية
حجازي: لابد من الحفاظ على الدولة الوطنية في مواجهة دعاة التطرف.. فيديو
مكرم محمد أحمد: الرئيس السيسي واحد من الشخصيات الدولية المهمة
بكري: إصلاح الخلل في النظام الدولي أمر مستبعد.. فيديو
بكري: كلمة الرئيس الأكثر قوة من خطاباته السابقة بالأمم المتحدة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما هو مصدرك الأول للتعرف على الأخبار من حولك ؟

ما هو مصدرك الأول للتعرف على الأخبار من حولك ؟