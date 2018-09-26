بوتفليقة يعيش اصطناعيا.. تصريحات رئيس الاستخبارات الفرنسي السابق تثير جدلا في الجزائر

أثارت تصريحات الرئيس السابق للاستخبارات الخارجية الفرنسية حول الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، جدلا واسعا، أجبر السفير الفرنسي في الجزائر على الخروج للتوضيح.





وقال رئيس الاستخبارات الفرنسية السابق، برنار باجوليه، الإثنين الماضي، في حوار لصحيفة "لوفيجارو" الفرنسية: "الرئيس بوتفليقة، بكل الاحترام الذي أكنه له، هو يبقى اصطناعيا على قيد الحياة".





ووفقا لإذاعة فرنسا الدولية "أر إف إي"، اليوم الأربعاء، فإن هذه الجملة أثارت جدلا واسعا في الجزائر، لدرجة إجبار السفير الفرنسي هناك على كسر صمته والتوضيح.





وعلق السفير الفرنسي، اكزافييه درينكور بالقول: إن "برنار باجوليه، يتحدث بشكل شخصي، إنه ليس عليه التزام بأي شكل من الأشكال، سواء من قبل الحكومة أو الرئيس أو الإدارة الفرنسية".





وأشارت الإذاعة، إلى أن تصريحات باجوليه قد أثارت جدلا خلال اليومين الماضيين، وسيطرت على العناوين الرئيسية في الجزائر، مدعية أن باريس هي وراء هذه المناورات الكلامية.



