أسرع طريقة لعمل الكوكيز

فاجئى أولادك في المدرسة بصنع حلوى في المنزل، ومن بينها الكوكيز.



وتوضح الشيف إلهام فتحي، عبر السطور التالية، طريقة عمل الكوكيز في دقائق معدودة.



مقادير الكوكي:



1 كوب زبدة

1 كوب سكر أبيض

1 1/2 كوب فواكه مجففة

1 1/2 كوب حليب سائل

3 2/1 كوب دقيق منخول

1 ملعقة صغيرة بيكنج باودر



طريقة التحضير



- امزجى الدقيق والزبدة فى وعاء حتى يشكل عجينة تشبه فتات الخبز ثم اضيفي السكر واعجنيه قليلا ثم اضيفي الفواكه المجففة واخلطيها جيدا.



- اضيفي الحليب تدريجيا حتى يشكل عجينه متماسكة وسهلة التشكيل، ثم افردي العجين وقطعيه دوائر باستخدام قطاعة العجين.



- ضعي الكوكيز في صينية قصيرة الحواف، وباعدي بين كل قطعة واخرى، وضعي الشبكة (رفّ الفرن) في وسط الفرن، وعليه الصينية واتركيه لمدة 15 دقيقة.