أسرع طريقة لعمل الكوكيز

فاجئى أولادك في المدرسة بصنع حلوى في المنزل، ومن بينها الكوكيز.
وتوضح الشيف إلهام فتحي، عبر السطور التالية، طريقة عمل الكوكيز في دقائق معدودة.
مقادير الكوكي:
1 كوب زبدة
1 كوب سكر أبيض
1 1/2 كوب فواكه مجففة
1 1/2 كوب حليب سائل
3 2/1 كوب دقيق منخول
1 ملعقة صغيرة بيكنج باودر
طريقة التحضير
- امزجى الدقيق والزبدة فى وعاء حتى يشكل عجينة تشبه فتات الخبز ثم اضيفي السكر واعجنيه قليلا ثم اضيفي الفواكه المجففة واخلطيها جيدا.
- اضيفي الحليب تدريجيا حتى يشكل عجينه متماسكة وسهلة التشكيل، ثم افردي العجين وقطعيه دوائر باستخدام قطاعة العجين.
- ضعي الكوكيز في صينية قصيرة الحواف، وباعدي بين كل قطعة واخرى، وضعي الشبكة (رفّ الفرن) في وسط الفرن، وعليه الصينية واتركيه لمدة 15 دقيقة.
وتوضح الشيف إلهام فتحي، عبر السطور التالية، طريقة عمل الكوكيز في دقائق معدودة.
مقادير الكوكي:
1 كوب زبدة
1 كوب سكر أبيض
1 1/2 كوب فواكه مجففة
1 1/2 كوب حليب سائل
3 2/1 كوب دقيق منخول
1 ملعقة صغيرة بيكنج باودر
طريقة التحضير
- امزجى الدقيق والزبدة فى وعاء حتى يشكل عجينة تشبه فتات الخبز ثم اضيفي السكر واعجنيه قليلا ثم اضيفي الفواكه المجففة واخلطيها جيدا.
- اضيفي الحليب تدريجيا حتى يشكل عجينه متماسكة وسهلة التشكيل، ثم افردي العجين وقطعيه دوائر باستخدام قطاعة العجين.
- ضعي الكوكيز في صينية قصيرة الحواف، وباعدي بين كل قطعة واخرى، وضعي الشبكة (رفّ الفرن) في وسط الفرن، وعليه الصينية واتركيه لمدة 15 دقيقة.