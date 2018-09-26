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مرأة

أسرع طريقة لعمل الكوكيز

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 08:32 ص
صدى البلد
لمياء الياسين
فاجئى أولادك في المدرسة بصنع حلوى في المنزل، ومن بينها الكوكيز.

وتوضح الشيف إلهام فتحي، عبر السطور التالية، طريقة عمل الكوكيز في دقائق معدودة.

مقادير الكوكي:

1 كوب زبدة
1 كوب سكر أبيض
1 1/2 كوب فواكه مجففة
1 1/2 كوب حليب سائل
3 2/1 كوب دقيق منخول
1 ملعقة صغيرة بيكنج باودر

طريقة التحضير

- امزجى الدقيق والزبدة فى وعاء حتى يشكل عجينة تشبه فتات الخبز ثم اضيفي السكر واعجنيه قليلا ثم اضيفي الفواكه المجففة واخلطيها جيدا.

- اضيفي الحليب تدريجيا حتى يشكل عجينه متماسكة وسهلة التشكيل، ثم افردي العجين وقطعيه دوائر باستخدام قطاعة العجين.

- ضعي الكوكيز في صينية قصيرة الحواف، وباعدي بين كل قطعة واخرى، وضعي الشبكة (رفّ الفرن) في وسط الفرن، وعليه الصينية واتركيه لمدة 15 دقيقة.

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