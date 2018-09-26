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رياضة

أحمد حسن: مكافآت لاعبي بيراميدز رزق لهم.. ونسعى للفوز بالدوري والكأس

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 07:00 ص
صدى البلد
محمد رشاد
أكد أحمد حسن المشرف العام على قطاع الكرة بنادي بيراميدز، أن قيمة المكافآت التي يتم إعلانها عقب أي مباراة لبيراميدز، "رزق اللاعبين" ولا يحق لأي شخص أن يغضب من ذلك.

وتطرق الصقر، في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الاعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد إلى الحديث عن مواجهات الدوري العام،: "الاندية تأتي لمواجهتنا بكل شراسة، وكأننا فريق من الصين".

وعن هدف الفريق هذا الموسم، قال: نسعى لتحقيق بطولتي الدوري والكأس، فى البداية كنا نرى اننا ما زال امامنا موسمين على الاقل، ولكن الان نستطيع تحقيق ذلك هذا الموسم، لو قمنا بعمل التدعيمات اللازمة.

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