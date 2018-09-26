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رياضة

أحمد حسن: الحكام يتحاملون على بيراميدز لعدم اتهامهم بالمجاملة

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 07:13 ص
صدى البلد
محمد رشاد
أكد أحمد حسن المشرف العام على قطاع الكرة بنادي بيراميدز، أن الحكام يخشون اتهامهم بمجاملة نادي بيراميدز، ولذلك يتحاملون علينا خلال المباريات.

وقال العميد، في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الاعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد : دائما يتصدر للجميع قبل اي مباراة ان الحكم "قابض" من بيراميدز، فيأتي الحكم ويخشى أن يتم اتهامه بذلك، فيتحامل علينا.

وعن حكم مباراة المقاولون الاجنبي، قال: "الجبلاية اتاحت ذلك، ونحن كنادي دفعنا المقابل المادي، وبالفعل استقدمنا حكمت اجنبيت، فما الغريب فى الامر؟!"، متابعا: "تم ظلمنا فى اكثر من مباراة، والأقرب مباراة الجونة، لنا ضربة جزاء وهدف صحيح لم يتم احتسابهما".

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