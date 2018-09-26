الصقر: كينو مستمر في بيراميدز حتى الآن

أكد أحمد حسن المشرف العام على فريق بيراميدز، أن البرازيلي كينو، لاعب الفريق، مستمر بصفوف النادي حتى الآن.



وقال عميد لاعبي العالم في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الاعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "كينو حتى الآن موجود مع الفريق في الفترة القادمة.. لا نعلم ما يمكن حدوثه في المستقبل بشأنه أو غيره، وبالنسبة للصفقات فنعمل عليها خلال الفترة المقبلة".