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أخبار العالم

مقتل 12 في هجوم مسلح على بلدة في شمال مالي

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 03:07 ص
صدى البلد
حسن محرم
قتل 12 شخصا مدنيا في هجمات شنها رجال مسلحون في بلدية بشمال مالي.

وذكرت وسائل إعلام فرنسية أن رجالا مسلحين على متن دراجة نارية وصلوا لبلدة تقع على مقربة من بلدية ميناكا، بشمال مالي وقاموا بجمع العديد من الأفراد في ساحة، وارتكبوا ضدهم أعمال عنف ثم عمليات تصفية.

وفي نهاية الحادث الذي وقع مساء أمس الثلاثاء، هرب المسلحون، متوعدين الأهالي بأنهم سيعودون من جديد.

وأشارت وسائل الإعلام إلى أن الدوافع والأشخاص الذين ارتكبوا الحادث غير معروفين، لكن الضحايا ينتمون إلى الطوارق، وخصوصا قبيلة أيبوجوليتان.

وطرحت وسائل الإعلام تساؤلات حول الحادث، موضحة انه من الممكن أن يكون تصفية حسابات بين فصائل الطوارق المختلفة، أو ربما يكون حادثا إرهابيا.

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