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رياضة

مدرب الجونة: اكتفيت بـ حسبي الله ونعم الوكيل بعد مباراة بيراميدز

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 07:05 ص
صدى البلد
محمد رشاد
كشف هشام زكريا المدير الفني لفريق الجونة، عمّا حدث بعد انتهاء مباراة بيراميدز في بطولة الدوري.

وقال هشام في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الاعلامي هاني حتحوت على شاشة صدى البلد "مفيش حد يزعل من أخوه، كل واحد بيجتهد في مجاله، والتوفيق بتاع ربنا ومفيش حد هيخسر حاجة في الدنيا، وكل واحد عاوز يكسب".

وأضاف مدرب دجلة "بعد المباراة دخلت صليت ركعتين وقولت حسبي الله ونعم الوكيل بعد الماتش، عمري ما تلفظت بلفظ خارج، كل اللي قولته إني عاوز حقي".

وكانت المباراة التي جمعت الفريقين، قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف.

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