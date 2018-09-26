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رياضة

أحمد حسن: تركي آل شيخ حاول شراء نادي الترسانة

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 07:02 ص
صدى البلد
محمد رشاد
أكد أحمد حسن، المشرف العام على قطاع الكرة بنادي بيراميدز، أن تركي آل شيخ حاول شراء نادي الترسانة.

وقال العميد في حواره لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد، أن تركي آل شيخ عندما كان رئيسًا شرفيًا للنادي الأهلي حاول شراء نادي الترسانة.

وتابع: "كاد تركي آل شيخ أن يشتري الترسانة في تلك الفترة، في حضور عدلي القيعي، الذي كان يبدي أراء في كيفية تحقيق هذا القرار".

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