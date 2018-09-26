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طريقة بسيطة لعمل الحمام المغربي في المنزل.. وفوائده غير المتوقعة

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 08:23 ص
طريقة بسيطة لعمل
طريقة بسيطة لعمل الحمام المغربي في المنزل.. وفوائد غير متوقع
آية التيجي
يعد الحمام المغربي أمرا هاما لكل عروسة، وذلك لأنه يساعد في التخلص من تصبغات البشرة، ويساهم في توحيد لونها، ويحفظ نضارتها.

وتساعد المداومة على الحمام المغربي في تأخير ظهور تجاعيد البشرة، كما يساعد أيضا في إنقاص الوزن، وخروج المياه الزائدة من الجسم نتيجة عملية التدليك وفتح المسام، وبالتالي خروج السموم من الجلد المسببة لتراكم الماء والدهون تحت البشرة، بالاضافة الى انه يقوم بتنشيط الدورة الدموية، ويزيل الإرهاق العضلي والعصبي.

ويعتبر العنصر الأساسي في الحمام المغربي، هو الصابون المغربي التقليدي (صابون الغار) المستخلص من مواد طبيعية من المغرب، وهو سر نضارة البشرة وتألقها وصفائها.

وبالإضافة إلى الصابون المغربي، هناك مكونات إضافية يمكنك استخدامها، مثل :الحناء البيضاء لتفتيح وترطيب البشرة، ومسحوق العكر الفاسي الذي يتميز بلونه الأحمر القاني، والطين المغربي (الطمي)، ماء الورد، والخزامى (اللافندر) المطحون".

ويمكن أن تقومي بعمل الحمام المغربي في المنزل، عبر بعض الخطوات البسيطة، والتي تشمل ما يلي:

١- املى البانيو بالماء الساخن، و اغلقي النوافذ إلى أن يملأ البخار الحمام.

٢- استحمي بالماء الساخن مدة لا تقل عن 10 دقائق حتى تتفتح مسام البشرة.

٣- يدهن كامل الجسم بالصابون المغربي، ويترك لمدة 15 دقيقة على البشرة أثناء الجلوس في البخار.

٤- يشطف الجسم بالماء كليًا حتى لا يبقى اثر من الصابون المغربي على البشرة.

٥- يتم فرك الجسم بالليفة المغربية بحركة دائرية لإزالة خلايا الجلد الميت، وتنظيف المسام من السموم، مع التركيز على المناطق الخشنة أو الداكنة، مثل: الكوعين والركبتين.

٦- استخدمى الطمي المغربي لترطيب البشرة، بخلط ماء الورد معه، ووضعه على كامل الجسم.

٧- يمكن عمل ماسكات ترطيب للبشرة والشعر حيث يحصل الشعر على فوائد الأقنعة المغذية بسبب البخار.

٨- بعد الانتهاء من الحمام المغربي، يجب غلق مسام البشرة مجددا، وذلك عبر الاستحمام بالماء البارد أو تمرير قطنة مبللة بماء الورد على الجسم.

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