ثقافة أسوان تستكمل تنظيم الأنشطة الثقافية والفنية .. صور

استكملت الهيئة العامة لقصور الثقافة تنظيم مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية ببيوت وقصور الثقافة التابعة لفرع ثقافة أسوان .



ففى قصر ثقافة السباعية عقدت محاضرة "الإستخدام الأمثل للإنترنت" ألقتها سماح محمود مدرب حاسب آلى وذلك بالتعاون بين نوادى التكنولوجيا بفرع ثقافة أسوان والإدارة العامة لنوادى التكنولوجيا التابعة للإدارة المركزية للوسائط التنكولوجية .



وفى قصر ثقافة أسوان عقدت محاضرة "دور المرأة كشريك للرجل فى تحمل مسئولية البناء" ألقاتها الدكتورة منى سيد عبد الحميد بمعهد الخدمة الإجتماعية بأسوان ، بجانب محاضرة "طرق تنمية النباتات بأقل التكاليف" ألقاتها المهندسة حنان محمد أحمد ، من خلال زراعة الأصيص وذلك ضمن نشاط نادى العلوم بالقصر .



وفى قصر ثقافة حسن فخر الدين عقدت محاضرة "عظماء من بلدنا - أحمد سليمان" ألقاها عبد الدايم أحمد فرح ، وفى بيت ثقافة دراو عقدت محاضرة "عظماء من مصر - عمر مكرم" ألقاها عابد على .



وفى مكتبة دراو للطفل والشباب عقدت محاضرة "يعنى إيه كلمة وطن" ألقاها مصطفى حسين ، وفى مكتبة الشطب عرض فيلم تسجيلى " القدماء المصريين" ، وفى بيت ثقافه البصيلية عقدت محاضرة "الاسلام والفنون الجميله" ألقاها على البدرى .



وفى قصر ثقافة الطفل والشباب بخور عواضة عقدت محاضرة " عظماء من مصر - المشير محمد حسين طنطاوى" ألقاها خالد حسن موجه بالتربية والتعليم .