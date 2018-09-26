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رياضة

الزمالك يتوجه إلى الكويت اليوم استعدادًا للقادسية

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 06:52 ص
صدى البلد
ملك موسي
تغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، القاهرة، صباح اليوم الأربعاء، برئاسة إسماعيل يوسف عضو مجلس الأبيض، متوجهه إلى الكويت، وذلك استعدادا لخوض لقاء القادسية الكويتي، المقرر إقامته يوم الجمعة المقبل، في إياب دور الـ32 بالبطوله العربية للأندية، على ستاد نادي النصر الكويتي.

وكان لقاء الذهاب بين الزمالك والقادسية الكويتي انتهي بالتعادل السلبي.

وضمت قائمة الزمالك 22 لاعبا، هم:

حراسة المرمي : محمود عبد الرحيم جنش – عماد السيد – عمر صلاح

خط الدفاع : محمود حمدى الونش – محمود علاء – حمدى النقاز – احمد ابو الفتوح – محمد عبد الغنى - بهاء مجدى

خط الوسط : فرجانى ساسي – محمود عبد المنعم كهربا – طارق حامد – ابراهيم حسن – يوسف اوباما – - محمد ابراهيم – حميد احداد – محمد عنتر – عبد الله جمعه – محمود عبد العاطى دونجا – أحمد مدبولى

خط الهجوم : كاسونجو كابونجو - عمر السعيد

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