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فن

حسين الجسمي يطرح أحدث أغانيه راعي الزين.. فيديو

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 08:38 ص
صدى البلد
سعيد فراج
طرح النجم الإماراتي حسين الجسمي، أغنيته الجديدة "راعي الزين"، باللهجة الخليجية، عبر يوتيوب، وباقي المتاجر الإلكترونية.

وحققت أغنية "راعي الزين" 47 ألف مشاهدة، بعد مرور ساعات من طرحه لها عبر قناته الرسمية على يوتيوب.

أغنية "راعي الزين" للفنان حسين الجسمي، من أشعار: الدكتور مانع بن سعيد العتيبة، والحان: الحساس، وإنتاج: حسين الجسمي.

من ناحية أخرى، يسجل حسين الجسمى أغنية سينجل جديدة تحمل عنوان "ما نسيتك"، والمقرر طرحها عبر قناته أيضا خلال الفترة القادمة.

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