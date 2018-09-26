ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ديني

مستشار المفتي يكشف لصدى البلد مبادرات المؤتمر الدولي لدار الإفتاء

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 08:53 ص
صدى البلد
محمد شحتة
كشف الدكتور إبراهيم نجم، مستشار مفتي الجمهورية، عن أهم المشروعات العلمية التي تتبناها دار الإفتاء المصرية فى الفترة الحالية، والمبادرات التى ستخرج عن المؤتمر الدولى الذي سيعقد فى السادس عشر من أكتوبر المقبل بعنوان (التجديد فى الفتوى بين النظرية والتطبيق).

وقال نجم فى حواره لصدى البلد، إن دار الإفتاء تستعد لإطلاق مشروع منصة الأمانة العالمية لدور الإفتاء الإلكترونية، وتهدف إلى المشاركة الفاعلة في تجديد الخطاب الديني، وكذلك مشروع جمهرة أعلام المفتين ويستهدف "مؤسسات الفتوى في العالم، الجامعات والمراكز البحثية، العلماء والباحثون المهتمون بشأن الفتوى، المتدربون على صناعة الفتوى".

كما سيخرج عن المؤتمر مبادرة المؤشر العالمي للفتوى ورصد الانحرافات والرد عليها، وكذلك مبادرة عمل ميثاق الفتوى بالتعاون مع هيئات الإفتاء فى العالم الرسمية، وكذلك المرجع العام للمؤسسات الإفتائية فى فى العالم.

وتابع: لدى الدار مشروع إصدار مجلة إلكترونية باللغة الإنجليزية بعنوان The Muslim Bond تحمل رصانة الفكر الوسطي المعتدل، ممزوجة بتقنيات العصر وعلومه، منفتحة على مساحات هائلة من حاجات الجماهير الواثقة في الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، وتلبي احتياجات المسلمين شرقا وغربا، فضلا عن مشروع تقرير "حالة الفتوى" والذى يهدف إلى التصدي لكل ما يَعرِضُ للأمة من انحرافات في الأفكار والاعتقاد والسلوك.

وأكد أن دار الإفتاء اكتسبت مصداقية وشهرة عالمية نتيجة للمجهودات التى يقوم بها القائمون على أمر الفتوى بمصر وبخاصة في مجال التدريب والتأهيل، ولدى الدار إدارة خاصة للتدريب تمارس دورا كبيرا في نشر الوسطية ومواجهة التطرف عبر تدريب المفتين والأئمة من دول مختلفة، ليعودوا إلى بلادهم بفكر وسطي مستنير فيحصنوا الشباب هناك من خطر التطرف، ومنهم من تولوا مناصب الإفتاء في بلادهم الآن.

كما تقوم دار الإفتاء بعقد لقاءات خاصة مع الشباب في الجامعات والمراكز الإسلامية وغيرها، وهذه اللقاءات تؤتي ثمارها بفضل الله تعالي، حتى إن العديد من الدول الأوروبية طالبت بتكثيف مثل هذه اللقاءات.

ودار الإفتاء تولي اهتمامًا كبيرًا لتدريب الأئمة من مختلف دول العالم على مهارات الإفتاء وعلومه، من أجل إعداد علماء قادرين على نشر الوسطية وصحيح الدين والإجابة عن المسائل والقضايا التي تطرأ على مجتمعاتهم، وسبق ونظمنا مؤتمرًا عالميًّا حول "التكوين العلمي والتأهيل الإفتائي لأئمة المساجد للأقليات المسلمة في الخارج" بغرض مد جسور الصلة بين أئمة مساجد الأقليات المسلمة والمؤسسات العلمية والإفتائية الكبرى من أجل تأهيلهم على علوم الفتوى لمواجهة فوضى الفتاوى والأفكار المتطرفة والشاذة.

كما يوجد برنامج التكوين العلمي للمتصدرين للفتوى ، وهو برنامج تأسيسي للمتصدرين للفتوى يمنحهم المعرفة العلمية والتطبيق العملي من خلال تقديم مقررات تعليمية إلكترونية متخصصة في العلوم الفقهية والعلوم التي تقوم بوصف الواقع والعلوم اللازمة للربط بين المعرفة الشرعية والواقع والتي تمنحهم القدرة على تنزيل الحكم الشرعي على الوقائع، وذلك من خلال الاعتماد على النظريات التربوية التي تعمل على تنمية المهارات وتعزيز وترسيخ الملكات اللازمة لعملية الإفتاء.
مستشار المفتي يكشف لصدى البلد مبادرات المؤتمر الدولي لدار الإفتاء
مستشار المفتي يكشف لصدى البلد مبادرات المؤتمر الدولي لدار الإفتاء
مستشار المفتي يكشف لصدى البلد مبادرات المؤتمر الدولي لدار الإفتاء
مستشار المفتي يكشف لصدى البلد مبادرات المؤتمر الدولي لدار الإفتاء
مستشار المفتي يكشف لصدى البلد مبادرات المؤتمر الدولي لدار الإفتاء
مستشار المفتي يكشف لصدى البلد مبادرات المؤتمر الدولي لدار الإفتاء
مستشار المفتي يكشف لصدى البلد مبادرات المؤتمر الدولي لدار الإفتاء

ترشيحاتنا

الهند تتحدى الولايات المتحدة وتقرر التحايل على العقوبات

بعثة الزمالك في مطار القاهرة استعدادا للمغادرة إلى الكويت.. صور

أحمد حسن: بيراميدز لا يعيق مسيرة الأهلي والدليل تفوقه محليا وأفريقيا

مستشار المفتي: الفكر الإلحادي تنامي خلال فترة حكم الإخوان.. صور

أحمد حسن: لا أعلم سببا لاتهام كل من يعمل في بيراميدز بالخيانة

الأرصاد: استمرار الطقس المعتدل على البلاد.. واضطراب في حركة الملاحة

جوتيريش يشيد بقيادة مصر الفعالة لمجموعة الـ 77 خلال لقائه مع السيسي

أحمد حسن: استمرار تركي آل الشيخ بمصر وارد بقوة رغم تفكيره في الانسحاب

ننشر تفاصيل مؤتمر دار الإفتاء الدولي عن التجديد في الفتوى.. صور

الدرندلي يكشف تفاصيل تطوير فروع النادي الأهلي

الخطيب يؤجل حسم موقفه من الرد على مرتضى إلى أول أكتوبر.. فيديو

إدخال عمال المقاولات والتشييد والمحاجر في مظلة التأمين الصحي بعد توجيهات الرئيس.. نواب: نقلة نوعية يحتاج الفلاحون وعمال الزراعة إلى قرار مماثل

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

25 صورة من عرض عيار ناري بمهرجان الجونة وأحمد الفيشاوي يثير الجدل

اختبر قوة نظرك.. أين القلم الأخضر في الصورة؟

حوض خشب .. 10 أفكار ترضى جميع الأذواق

السفير السويدي يتحدث لـ صدى البلد عن تكريم برجمان بالجونة السينمائي.. صور

ردًا للجميل وعرفانا بالتضحية.. قيادات وضباط الشرطة يرافقون أبناء الشهداء فى أول يوم دراسي.. صور

فيديو

المرور تنصح باستخدام الطرق البديلة لمحور 26 يوليو..فيديو
طارق فهمي: كلمة الرئيس بالأمم المتحدة محاضرة في العلاقات الدولية
حجازي: لابد من الحفاظ على الدولة الوطنية في مواجهة دعاة التطرف.. فيديو
مكرم محمد أحمد: الرئيس السيسي واحد من الشخصيات الدولية المهمة
بكري: إصلاح الخلل في النظام الدولي أمر مستبعد.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما هو مصدرك الأول للتعرف على الأخبار من حولك ؟

ما هو مصدرك الأول للتعرف على الأخبار من حولك ؟