مستشار المفتي يكشف لصدى البلد مبادرات المؤتمر الدولي لدار الإفتاء

كشف الدكتور إبراهيم نجم، مستشار مفتي الجمهورية، عن أهم المشروعات العلمية التي تتبناها دار الإفتاء المصرية فى الفترة الحالية، والمبادرات التى ستخرج عن المؤتمر الدولى الذي سيعقد فى السادس عشر من أكتوبر المقبل بعنوان (التجديد فى الفتوى بين النظرية والتطبيق).



وقال نجم فى حواره لصدى البلد، إن دار الإفتاء تستعد لإطلاق مشروع منصة الأمانة العالمية لدور الإفتاء الإلكترونية، وتهدف إلى المشاركة الفاعلة في تجديد الخطاب الديني، وكذلك مشروع جمهرة أعلام المفتين ويستهدف "مؤسسات الفتوى في العالم، الجامعات والمراكز البحثية، العلماء والباحثون المهتمون بشأن الفتوى، المتدربون على صناعة الفتوى".



كما سيخرج عن المؤتمر مبادرة المؤشر العالمي للفتوى ورصد الانحرافات والرد عليها، وكذلك مبادرة عمل ميثاق الفتوى بالتعاون مع هيئات الإفتاء فى العالم الرسمية، وكذلك المرجع العام للمؤسسات الإفتائية فى فى العالم.



وتابع: لدى الدار مشروع إصدار مجلة إلكترونية باللغة الإنجليزية بعنوان The Muslim Bond تحمل رصانة الفكر الوسطي المعتدل، ممزوجة بتقنيات العصر وعلومه، منفتحة على مساحات هائلة من حاجات الجماهير الواثقة في الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، وتلبي احتياجات المسلمين شرقا وغربا، فضلا عن مشروع تقرير "حالة الفتوى" والذى يهدف إلى التصدي لكل ما يَعرِضُ للأمة من انحرافات في الأفكار والاعتقاد والسلوك.



وأكد أن دار الإفتاء اكتسبت مصداقية وشهرة عالمية نتيجة للمجهودات التى يقوم بها القائمون على أمر الفتوى بمصر وبخاصة في مجال التدريب والتأهيل، ولدى الدار إدارة خاصة للتدريب تمارس دورا كبيرا في نشر الوسطية ومواجهة التطرف عبر تدريب المفتين والأئمة من دول مختلفة، ليعودوا إلى بلادهم بفكر وسطي مستنير فيحصنوا الشباب هناك من خطر التطرف، ومنهم من تولوا مناصب الإفتاء في بلادهم الآن.



كما تقوم دار الإفتاء بعقد لقاءات خاصة مع الشباب في الجامعات والمراكز الإسلامية وغيرها، وهذه اللقاءات تؤتي ثمارها بفضل الله تعالي، حتى إن العديد من الدول الأوروبية طالبت بتكثيف مثل هذه اللقاءات.



ودار الإفتاء تولي اهتمامًا كبيرًا لتدريب الأئمة من مختلف دول العالم على مهارات الإفتاء وعلومه، من أجل إعداد علماء قادرين على نشر الوسطية وصحيح الدين والإجابة عن المسائل والقضايا التي تطرأ على مجتمعاتهم، وسبق ونظمنا مؤتمرًا عالميًّا حول "التكوين العلمي والتأهيل الإفتائي لأئمة المساجد للأقليات المسلمة في الخارج" بغرض مد جسور الصلة بين أئمة مساجد الأقليات المسلمة والمؤسسات العلمية والإفتائية الكبرى من أجل تأهيلهم على علوم الفتوى لمواجهة فوضى الفتاوى والأفكار المتطرفة والشاذة.



كما يوجد برنامج التكوين العلمي للمتصدرين للفتوى ، وهو برنامج تأسيسي للمتصدرين للفتوى يمنحهم المعرفة العلمية والتطبيق العملي من خلال تقديم مقررات تعليمية إلكترونية متخصصة في العلوم الفقهية والعلوم التي تقوم بوصف الواقع والعلوم اللازمة للربط بين المعرفة الشرعية والواقع والتي تمنحهم القدرة على تنزيل الحكم الشرعي على الوقائع، وذلك من خلال الاعتماد على النظريات التربوية التي تعمل على تنمية المهارات وتعزيز وترسيخ الملكات اللازمة لعملية الإفتاء.