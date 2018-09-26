مارجو حداد: أنتظر بيت ست.. وأفاضل بين عدة سيناريوهات

قالت الفنانة الأردنية مارجو حداد، إنها تترقب عرض فيلمها المصري الأول "بيت ست" في السينمات، والذي ينتمي إلى نوعية أفلام الرعب، ويعد أول بطولة لها في السينما المصرية.





وأضافت مارجو حداد، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أنه من المرجح عرض الفيلم بدور العرض السينمائية خلال شهر نوفمبر المقبل، لافتة إلى أنه لم يتم تحديد الموعد النهائي للفيلم حتى الآن، لكن عرضه قريبا.





وحول أعمالها الفنية الأخرى، قالت مارجو حداد إنها تقرأ حاليًا عدة أعمال فنية من الدراما والسينما لم تستقر على أي منهم حتى الآن.





وتجسد "مارجو" في الفيلم دور صحفية مصرية من طبقة راقية، تُدعى "سلمى" تتحول حياتها رأسًا على عقب بعد وفاة ابنتها في حادث، وتتوالى الأحداث.



