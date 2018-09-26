ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

إجلاء المئات وإغلاق مطار بسبب حريق غابات في إيطاليا

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 07:01 ص
صدى البلد
محمد شحتة
أمرت السلطات الإيطالية، مئات السكان، بمغادرة منازلهم، وأغلقت مطار بيزا؛ إثر اندلاع حريق هائل نشب في تلال تغطيها الأشجار، في إقليم توسكاني بوسط البلاد.

وعبر مسؤولون عن اعتقادهم بأن الحريق الذي انطلقت شرارته الأولى في وقت متأخر من مساء الاثنين، كان نتيجة عمل متعمد في منطقة مونتي ماريو، التي تقع بين مدينتي بيزا، ولوكا، في توسكاني.

وقالت السلطات المحلية إنها أمرت نحو 700 شخص بمغادرة منازلهم كإجراء احترازي في بلدتي كالتشي وفيكوبيسانو، وأغلقت كل المدارس بالمنطقة. 

ولم ترد تقارير حتى الآن عن وقوع إصابات أو أضرار في الممتلكات.

وأتى الحريق على نحو 1500 فدان من الغابات، وغطت سحابة سوداء ضخمة سماء بيزا. 

وقال مطار المدينة إنه سيعلق الرحلات الجوية التجارية حتى الساعة 7.40 مساء "لمساعدة فرق الإطفاء المشاركة في جهود مكافحة الحرائق".

ترشيحاتنا

أبرزها الاعتراف بالقدس واستعادة مصداقية مصر.. 5 رسائل حاسمة من السيسي في الأمم المتحدة

بكري: كلمة الرئيس الأكثر قوة من خطاباته السابقة بالأمم المتحدة.. فيديو

أسباب تأديبية تطيح بمحمود عبد العزيز من قائمة الزمالك أمام القادسية

وكيل رياضة البرلمان يشن هجوما ناريا على اتحاد الكرة

محاضر سداد أراضي المراشدة خطوة أخيرة قبل تسليم عقود التمليك.. المحافظ: سلمنا 109 مزارعين كمرحلة أولى.. ورئيس هيئة التعمير: العقود النهائية للجادين خلال 6 أشهر

سامح شكري: يجب الاهتمام بتنمية الشعوب خاصة أفريقيا

ترامب يسب الديمقراطيين بعد الفضيحة الجنسية: سياسيون قذرون وبارعون في الاحتيال

سامح عاشور: انعقاد مؤتمر المحامين السنوي المقبل بالغردقة

طارق فهمي: كلمة الرئيس بالأمم المتحدة محاضرة في العلاقات الدولية

أحمد حسن: الحكام يتحاملون على بيراميدز لعدم اتهامهم بالمجاملة

محافظ الفيوم يكرم رئيس مركز ومدينة طامية لبلوغه سن التقاعد.. فيديو

اليوم.. الحكم في طعن «بديع» و35 آخرين فى «غرفة عمليات رابعة»

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

25 صورة من عرض عيار ناري بمهرجان الجونة وأحمد الفيشاوي يثير الجدل

اختبر قوة نظرك.. أين القلم الأخضر في الصورة؟

حوض خشب .. 10 أفكار ترضى جميع الأذواق

السفير السويدي يتحدث لـ صدى البلد عن تكريم برجمان بالجونة السينمائي.. صور

ردًا للجميل وعرفانا بالتضحية.. قيادات وضباط الشرطة يرافقون أبناء الشهداء فى أول يوم دراسي.. صور

فيديو

طارق فهمي: كلمة الرئيس بالأمم المتحدة محاضرة في العلاقات الدولية
حجازي: لابد من الحفاظ على الدولة الوطنية في مواجهة دعاة التطرف.. فيديو
مكرم محمد أحمد: الرئيس السيسي واحد من الشخصيات الدولية المهمة
بكري: إصلاح الخلل في النظام الدولي أمر مستبعد.. فيديو
بكري: كلمة الرئيس الأكثر قوة من خطاباته السابقة بالأمم المتحدة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما هو مصدرك الأول للتعرف على الأخبار من حولك ؟

ما هو مصدرك الأول للتعرف على الأخبار من حولك ؟