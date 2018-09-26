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فن

محمد عساف يتجاوز 2 مليون بأغنيته الجديدة مكانك خالي

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 08:51 ص
صدى البلد
سعيد فراج
تجاوزت أغنية "مكانك خالي" للفنان الفلسطيني محمد عساف حاجز 2 مليون، بعدما وصلت نسبة استماعها إلى 2 مليون و200 ألف بعد أسبوع من طرحها على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

أغنية "مكانك خالي"، طرحها محمد عساف باللهجة الخليجية، وهي من كلمات رامي العبودي، وألحان علي صابر، وتوزيع عثمان عبو، وإنتاج شركة بلاتنيوم ريكوردز.

يذكر أن آخر أعمال محمد عساف الفنية، كان ديو "Roll With It"، مع مغني البوب مساري، والذي حقق ملايين المشاهدات عبر "يوتيوب"، والأغنية تم تصويرها في دبي على مدار ما يقرب من أسبوعين، تحت إشراف المخرج ديفيد زيني.

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