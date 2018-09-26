ضبط مسئول القروض بجمعية خيرية بسوهاج استولى على 700 ألف جنيه

ألقت الأجهزة الأمنية في سوهاج القبض على مسئول القروض بجمعية خيرية لذوي الاحتياجات الخاصة لاستيلائه على 700 ألف جنيه أقساط قروض لصالحه.



كان اللواء هشام الشافعي، مدير أمن سوهاج، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز دار السلام بورود محضر محرر بمعرفة الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة "منطقة الوجه القبلي" يتضمن بلاغ كلًا من "سوسن. م .ع " 42 عاما ربة منزل، و"شادية خ م ن" 35 عاما ربة منزل وتقيمان دائرة مركز درالسلام، ضد "عبد الخالق.ح.ح" 48 عاما شيخ قرية بالمنطقة ومسئول القروض بجمعية تنمية المجتمع للاطفال ذوي الاحتياجات الخاصة بالمركز ويقيم بذات الناحية، لقيامه بتحصيل مبالغ مالية "أقساط مستحقة" علي 55 عميلا مقترضين لصالح الجمعية دون توريدها لخزينتها وبلغت قيمتها 700 ألف جنيه.



تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتعهد بسداد تلك المبالغ وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

