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أخبار البلد

القومي للطفولة يطالب بوقف نشر فيديو الطفل الباكي

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 08:41 ص
صدى البلد
أمل مجدي
طالب المجلس القومي للطفولة والأمومة بالتحقيق في واقعة نشر وتصوير طفل أثناء اليوم الدراسي، حيث يظهر الطفل يبكي بسبب رغبته في النوم وذلك بصورة مسيئة، بما يخالف قانون الطفل والذي يحظر تصوير أو نشر أي مواد إعلامية تحتوي على مشاهد مسيئة للأطفال أو التشهير بهم.

كما يعد هذا الفيديو المتداول نوعا من أنواع التنمر الإلكتروني، والذي يسيء للأطفال بشكل عام ويطالب المجلس القومي للطفولة والأمومة بوقف عرض هذا الفيديو في وسائل الإعلام المختلفة ووسائل التواصل الاجتماعي، حيث يمثل انتهاك لحقوق الطفل الواردة بالمواثيق الدولية والقوانين الوطنية.

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