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حوادث

مصرع شخص صدمته سيارة خلال عبوره الطريق في وادي النطرون

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 10:30 ص
حادث عبور مشاة -
حادث عبور مشاة - ارشيفيه
جمالات الدمنهورى
لقى شخص مجهول الهوية مصرعه بعدما صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق الصحراوى عند الكيلو 140 بدائرة مركز وادى النطرون وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى العام تحت تصرف النيابة. 

تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة، بلاغا من مركز شرطة وادي النطرون من المستشفى العام بوصول شخص "مجهول الهويه " في العقد الرابع من العمر متوسط الطول يرتدي كامل ملابسه " بنطال أسود × أخضر ، جاكيت أزرق " به إصابات "كسور بالضلوع وكدمات وسحجات متفرقه بالجسم "وتوفـــي عقب وصوله ( إدعاء حادث تصادم إحدى السيارات به - إستمر قائدها بالسير بها دون توقف ) بالطريق الصحراوي الكيلو140 اتجاه الإسكندريه بدائرة المركز.

بتوقيع الكشف الطبي على الجثه بمعرفة مفتش الصحة .. أفاد بتقريره ( وجود كسور متعدده بالضلوع وإسترواح هوائي بالرئه اليسرى .. وسبب الوفاه هبوط حاد بالدوره الدمويه والقلب وتوقف المراكز الحيويه بالمخ .. إدعاء حادث تصادم ) ولا توجد شبهه جنائية.

تم ندب خبراء قسم الأدلة الجنائيه لمعاينة الجثة وتصويرها ورفع بصماتها .. للنشر عنها.. وتحرر المحضر اللازم..وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة وتحديد شخصية المتوفي والسيارة المتسببه في الحادث وضبط قائدها.

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