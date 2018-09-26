سعفان:قبول طلبات راغبى التدريب بمعهد السالزيان الإيطالى مجانا.. غدا

تعلن وزارة القوى العاملة، عن قبول طلبات راغبى التدريب بمعهد السالزيان الإيطالى مجانا، بدورات التدريب التحويلى على المهن الفنية المطلوبة لسوق العمل، على أن تقدم المستندات والمقابلات الشخصية بفرعي المعهد، وذلك بفرع القاهرة كل يوم خميس اعتبارا من غد، وبفرع الإسكندرية كل يوم أربعاء اعتبارا من 10 أكتوبر المقبل حتي استيفاء العدد المطلوب.





وأعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن المهن التى سيتم التدريب عليها في فرع القاهرة تشمل: لحام أرجون (TIG)، ولحام ثاني أكسيد الكربون، للحاصلين على دورة لحام أكسجين وكهرباء، وتركيبات كهربائية، وكهرباء تحكم آلي كنترول، للحاصلين علي دورة تركيبات، والتحكم العددى P.L.C.S.7. 200، للحاصلين علي دورات تدريبية في كهرباء تحكم آلي، والتحكم العددى P.L.C.S7.300 للحاصلين على دورات تدريبية فى التحكم العددى P.L.C.S.7. 200، وتبريد وتكييف، والتحكم الرقمي خراطة C.N.C.





وأوضح الوزير أنه بالنسبة لفرع الإسكندرية يتم التدريب علي مهن تركيبات كهربائية، وكهربا تحطم آلي كنترول للحاصلين علي دورة كهرباء تركيبات ، وطاقة شمسية (فوتوفولظيه)، والتحكم العـددي.





P.L.C.S.7. 200، للحاصلين علي دورات تدريبية في كهرباء تحكم آلي، والتحكم العددى P.L.C.S7.300 للحاصلين على دورات تدريبية في التحكم العددي P.L.C.S.7. 200، وتبريد وتكييف ، والتحكم الرقمي خراطة C.N.Ck ، ولحام أرجون (TIG)، ولحام ثاني أكسيد الكربون، للحاصلين على دورة لحام أكسجين وكهرباء.





وأشار "سعفان" إلى أنه يشترط فى المتقدم للتدريب أن يكون مصرى الجنسية من أبوين مصريين، ومن خريجى المدارس الفنية الصناعية "نظام الـ3 و5 سنوات"، والمعاهد الفنية الصناعية فوق المتوسطة والمؤهلات العليا، والجامعات والمعاهد الحكومية المصرية والخاصة، ولم يسبق له الحصول على منحة الوزارة للتدريب على دورات بالمعهد خلال عامين، وأن يكون من غير العاملين بأي جهة حكومية أو خاصة، ومتفرغا تفرغا كاملا للدورة، حيث إن مواعيدها صباحًا ومساءً.





كما يشترط أن يكون سن الطالب من 18 إلى 35 سنة، ويجتاز المقابلات الشخصية، واختبار تحديد المستوى للمتقدمين للالتحاق بكل من المعهدين يوم المقابلة، ويقدم إقرارا على نفسه بالالتزام التام بحضور الدورات، وحال الانقطاع أو الغياب لمدة 3 أيام متفرقة أو متتالية خلال مدة الدورة يتم إلغاؤها ويقوم بتسديد قيمة الدورة كاملة للوزارة، ولا تلتزم بتوفير مقر إقامة أو مصاريف انتقال للمتدربين خلال فترة الدورة.





وقال "سعفان": إنه يتم تقدم الطلبات باليد مرفقا بها أصل وصورة من شهادة التخرج والتجنيد أو الإعفاء، وبطاقة الرقم القومى سارية، للاطلاع على الأصل والاحتفاظ بالصور، وتقدم المستندات والمقابلات الشخصية يوم الخميس من كل أسبوع حتي استيفاء العدد المطلوب، وذلك بالنسبة للقاهرة بمعهد السالزيان 3 شارع عبد القادر طه- الساحل - شبرا.



