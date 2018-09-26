ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

إصابة طالب بجروح خطيرة بسبب سقوطه من قطار رشيد

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 10:36 ص
سقوطه من قطار - ارشيفيه
سقوطه من قطار - ارشيفيه
جمالات الدمنهورى
اختل توازن طالب أثناء استقلال القطار القادم من "رشيد / الإسكندرية "عقب تحركه من محطة سكه حديد برج رشيد وسقط أسفل القطار ما أدى لإصابته.       

تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة، بلاغا من مركز شرطة رشيد من المستشفى العام بوصول المدعوحسن .د.ا.17سنة  طالب ومقيم قرية برج رشيد بدائرة المركز مصاب "تهتك بالطرفين السفليين وكسر بالفقرات القطنيه وكدمات بالبطن والظهر – إدعاء حادث قطار " ولا يمكن إستجوابه .. وتم تحويله للمستشفى الجامعي بالإسكندريه للعلاج. 

 وبسؤال خاله المدعو "جاد، .ط،خ"55 سنة موظف ومقيم بذات الناحية قرر أنه أثناء محاولة  المصاب المذكور استقلال القطار رقم 762 القادم من "رشيد / الإسكندرية "عقب تحركه من محطة سكه حديد برج رشيد بدائرة المركز،  اختل توازنه وسقط أسفل عجلات القطار ما أدى لإصابته  تحرر المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

ترشيحاتنا

باحثون: وفاة الإيطالي كارافاجيو جاءت نتيجة لطعنة سيف

الخطيب يؤجل حسم موقفه من الرد على مرتضى إلى أول أكتوبر.. فيديو

متحدث الكهرباء: لدينا احتياطي في الإنتاج يسمح لنا بتصدير الطاقة

الصحة تحذر من دواء مغشوش خاص بالتهاب الأنف وجيوبه.. مستند

المرور تنصح باستخدام الطرق البديلة لمحور 26 يوليو..فيديو

فى اليوم العالمى له أطعمة مفيدة للقلب أبرزها الكاكاو والشيكولاته السوداء

أحمد الشناوي يروي كواليس عرض تركي آل الشيخ لانتقاله إلى الأهلي

وزير الري يلتقى الجالية المصرية خلال زيارته إلى إثيوبيا

أسباب تأديبية تطيح بمحمود عبد العزيز من قائمة الزمالك أمام القادسية

الصقر: المنظومة الرياضية لم تكن راقية ليدمرها بيراميدز.. وأنعشنا خزائن الأندية

ننشر تفاصيل مؤتمر دار الإفتاء الدولي عن التجديد في الفتوى.. صور

أحمد حسن: بيراميدز مستمر في الدوري حتى لو رحل تركي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

25 صورة من عرض عيار ناري بمهرجان الجونة وأحمد الفيشاوي يثير الجدل

اختبر قوة نظرك.. أين القلم الأخضر في الصورة؟

حوض خشب .. 10 أفكار ترضى جميع الأذواق

السفير السويدي يتحدث لـ صدى البلد عن تكريم برجمان بالجونة السينمائي.. صور

ردًا للجميل وعرفانا بالتضحية.. قيادات وضباط الشرطة يرافقون أبناء الشهداء فى أول يوم دراسي.. صور

فيديو

عروض مهرجان سماع الدولي في روكسي لأول مرة.. فيديو
مهرجان سماع الدولي: رسالتنا المحبة والسلام والتسامح.. فيديو
أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم.. فيديو
أسعار العملات الأجنبية والذهب في مصر اليوم الأربعاء 26-9-2018.. فيديو
تعرف على درجات الحرارة المتوقعة بالمحافظات حتى نهاية الأسبوع.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما هو مصدرك الأول للتعرف على الأخبار من حولك ؟

ما هو مصدرك الأول للتعرف على الأخبار من حولك ؟