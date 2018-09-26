إصابة طالب بجروح خطيرة بسبب سقوطه من قطار رشيد

اختل توازن طالب أثناء استقلال القطار القادم من "رشيد / الإسكندرية "عقب تحركه من محطة سكه حديد برج رشيد وسقط أسفل القطار ما أدى لإصابته.



تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة، بلاغا من مركز شرطة رشيد من المستشفى العام بوصول المدعوحسن .د.ا.17سنة طالب ومقيم قرية برج رشيد بدائرة المركز مصاب "تهتك بالطرفين السفليين وكسر بالفقرات القطنيه وكدمات بالبطن والظهر – إدعاء حادث قطار " ولا يمكن إستجوابه .. وتم تحويله للمستشفى الجامعي بالإسكندريه للعلاج.



وبسؤال خاله المدعو "جاد، .ط،خ"55 سنة موظف ومقيم بذات الناحية قرر أنه أثناء محاولة المصاب المذكور استقلال القطار رقم 762 القادم من "رشيد / الإسكندرية "عقب تحركه من محطة سكه حديد برج رشيد بدائرة المركز، اختل توازنه وسقط أسفل عجلات القطار ما أدى لإصابته تحرر المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.