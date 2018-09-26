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تعليم

معلم أزهري يعتدي بالضرب على تلميذ بالصف الخامس الابتدائي في الشرقية

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 08:50 ص
صدى البلد
محمد شحتة
اشتكى أحد المعلمين بمنطقة الشرقية الأزهرية من تجاوز معلم بشأن تلميذ في الصف الخامس الابتدائي والاعتداء عليه بالضرب المبرح حتى تورم جسده.

وقال المعلم في شكواه التي نشرها على فيس بوك مرفقا الصور بها "استغاثة لشيخ الأزهر الشريف هل هذا التصرف يليق من مدرس بالأزهر هو دا التطوير اللي منتظرينه في التعليم الأزهري فضيلتك مين يرضي يحصل كدا بابنه فهذا التصرف يؤدي لعزوف الطلاب للتحويل من الأزهر هذا التصرف ودون سبب لطالب بالصف لطالب بالصف الخامس الابتدائي بمعهد المجفف الابتدائي التابع لقسم ديرب نجم محافظة الشرقية اغيثونا وكيل الأزهر ؟!؟!؟! رئيس قطاع المعاهد فهذا التصرف ليس المرة الأولى من هذا المدرس ولا حياة لمن تنادي".

وبالتواصل مع الشيخ علي خليل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية للرد على هذه الواقعة وبيان تفاصيلها لم يرد على هاتفه.
معلم أزهري يعتدي بالضرب على تلميذ بالصف الخامس الابتدائي في الشرقية
معلم أزهري يعتدي بالضرب على تلميذ بالصف الخامس الابتدائي في الشرقية
معلم أزهري يعتدي بالضرب على تلميذ بالصف الخامس الابتدائي في الشرقية
معلم أزهري يعتدي بالضرب على تلميذ بالصف الخامس الابتدائي في الشرقية

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