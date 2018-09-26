ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

الأرصاد: استمرار الطقس المعتدل على البلاد.. واضطراب في حركة الملاحة

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 08:48 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
نورهان خفاجي
توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الأربعاء، ولمدة 24 ساعة قادمة، طقس معتدل على السواحل الشمالية، يكون مائلا للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيفا ليلا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح معتدلة أغلبها شمالية غربية تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وتكون حالة البحر المتوسط مضطرب غربا وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متران ونصف إلى ثلاثة أمطار، والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين مترين إلى مترين ونصف، والرياح شمالية غربية.

ترشيحاتنا

بوتفليقة يعيش اصطناعيا.. تصريحات رئيس الاستخبارات الفرنسي السابق تثير جدلا في الجزائر

أمن الجيزة يضبط أسلحة ومخدرات وعصابة لسرقة المساكن في إمبابة

أحمد حسن: لا أعلم سببا لاتهام كل من يعمل في بيراميدز بالخيانة

مدرب الجونة: اكتفيت بـ حسبي الله ونعم الوكيل بعد مباراة بيراميدز

أحمد حسن: بيراميدز مستمر في الدوري حتى لو رحل تركي

محافظ البحر الأحمر يلتقي مدير مشروع وظائف لائقة لشباب مصر

نجم: الحد من الطلاق دور دار الإفتاء إلى جانب بيان الأحكام الشرعية فقط

الصحف السعودية: السيسي وترامب يتبادلان الثناء حول الإنجازات في بلديهما.. ترامب يطالب بعزل الديكتاتورية الفاسدة لإيران.. البنك الدولي يحذر من الوضع الكارثي في قطاع غزة

جوتيريش يشيد بقيادة مصر الفعالة لمجموعة الـ 77 خلال لقائه مع السيسي

كليب بدنا نولع الجو لـ نانسي عجرم يتخطى الـ ربع مليون مشاهدة.. فيديو

إدخال عمال المقاولات والتشييد والمحاجر في مظلة التأمين الصحي بعد توجيهات الرئيس.. نواب: نقلة نوعية يحتاج الفلاحون وعمال الزراعة إلى قرار مماثل

الدرندلي يكشف تفاصيل تطوير فروع النادي الأهلي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

25 صورة من عرض عيار ناري بمهرجان الجونة وأحمد الفيشاوي يثير الجدل

اختبر قوة نظرك.. أين القلم الأخضر في الصورة؟

حوض خشب .. 10 أفكار ترضى جميع الأذواق

السفير السويدي يتحدث لـ صدى البلد عن تكريم برجمان بالجونة السينمائي.. صور

ردًا للجميل وعرفانا بالتضحية.. قيادات وضباط الشرطة يرافقون أبناء الشهداء فى أول يوم دراسي.. صور

فيديو

طارق فهمي: كلمة الرئيس بالأمم المتحدة محاضرة في العلاقات الدولية
حجازي: لابد من الحفاظ على الدولة الوطنية في مواجهة دعاة التطرف.. فيديو
مكرم محمد أحمد: الرئيس السيسي واحد من الشخصيات الدولية المهمة
بكري: إصلاح الخلل في النظام الدولي أمر مستبعد.. فيديو
بكري: كلمة الرئيس الأكثر قوة من خطاباته السابقة بالأمم المتحدة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما هو مصدرك الأول للتعرف على الأخبار من حولك ؟

ما هو مصدرك الأول للتعرف على الأخبار من حولك ؟