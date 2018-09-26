الأرصاد: استمرار الطقس المعتدل على البلاد.. واضطراب في حركة الملاحة

توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الأربعاء، ولمدة 24 ساعة قادمة، طقس معتدل على السواحل الشمالية، يكون مائلا للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيفا ليلا.



وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح معتدلة أغلبها شمالية غربية تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.



وتكون حالة البحر المتوسط مضطرب غربا وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متران ونصف إلى ثلاثة أمطار، والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين مترين إلى مترين ونصف، والرياح شمالية غربية.

