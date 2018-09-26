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مرأة

احترس 5 أعراض تدل أن قلبك ليس بصحة جيدة

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 08:56 ص
صورة أرشفية
صورة أرشفية
أسماء عبد الحفيظ
فى اليوم العالمى للقلب، قد يظهر على الكثير من الأشخاص أعراضا تدل على أن القلب ليس بصحة جيدة، لذلك عليك عدم تجاهلها حتى لا تتفاقم المشكلة. 

كشف موقع HEALTHY أن هناك أعراضا يمكن أن تظهر على جسمك إذا انسدت الشرايين؟ هنا فقط بعض منها:

الدوخة:
من المهم جدًا أن يحصل الدماغ دائمًا على دم غني بالأكسجين حتى يعمل بشكل مثالي، إذا انسدت الشرايين التي تسمح للدم بالوصول من القلب إلى الدماغ، فقد لا يحصل دماغك على كل الأكسجين الذي يحتاجه، هذا هو السبب في أن الدوخة هي واحدة من العديد من الأشياء التي يمكن تجربتها بسبب انسداد الشرايين.

الضعف أو التعب:
يمكن أن يؤدي انسداد الشرايين إلى إعاقة تدفق الدم إلى العضلات، مما يحرمهم من كل الأكسجين الذي يحتاجونه، نتيجة لذلك قد تشعر بالضعف طوال الوقت أو قد تشعر بالإرهاق بسهولة تامة، يمكن أن يكون تنفيذ المهام اليومية مثل تسلق السلالم أمرًا صعبًا للغاية.

التعرق المفرط:
هل تميل للعرق كثيرًا حتى دون القيام بأي نشاط بدني، مثل عندما تكون نائمًا؟ ووفقًا للأطباء فإن أحد الأشياء التي يفعلونها عندما يشكو المريض من ذلك هو فحص صحة الشرايين يجب أن يعمل القلب بشكل أكثر صعوبة عند انسداد الشرايين، وهذا يمكن أن يؤدي إلى التعرق المفرط.

الخفقان:
صحيح أن القلب هو الذي يأخذ الدم المؤكسج إلى الخلايا والأنسجة وأعضاء الجسم المختلفة ومع ذلك ، فإنه يحتاج أيضا إلى تزويده بالدم المحتوي على الأكسجين حتى يقوم بعمله. عند انسداد الشرايين التي تأخذ الدم المؤكسج إلى عضلات القلب، قد يكون خفقان للخبرة. 

ألم في عضلة الساق:
هل لديك صعوبة في المشي لمسافة طويلة لأن أطرافك السفلية تتعب بسهولة أو مؤلمة؟ هناك احتمال أن انسداد الشرايين إرسال الدم المؤكسج إلى الساقين، هذا هو ما يدعو الأطباء مرض الشرايين المحيطية.

تأكد من قيامك بزيارة الطبيب إذا كنت تعاني من أعراض غير عادية مثل تلك المذكورة أعلاه بحيث يمكن تحديدها على الفور إذا كانت بسبب انسداد الشرايين أو أي شيء آخر.

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