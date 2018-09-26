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أخبار العالم

بومبيو يدعو إلى تعاون مشترك مع أوروبا وكندا لضمان هزيمة داعش عالميا

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 10:30 ص
صدى البلد
أش أ
دعا وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الولايات المتحدة وأوروبا وكندا لمتابعة العمل معا من أجل ضمان هزيمة تنظيم "داعش" الإرهابي عالميا، وجلب السلام والاستقرار إلى سوريا والعراق.

وطالب بومبيو ـ في تصريحات له وفقا لراديو (سوا) الأمريكي اليوم - هذه الدول بضمان نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية بشكل نهائي وقابل للتحقق الكامل.

وشدد وزير الخارجية الأمريكي على أهمية العلاقة الوطيدة الأمريكية الأوروبية التي لا غنى عنها من أجل الأمن والازدهار المشترك.

وكان بومبيو قد أبدى أمس انزعاجه وخيبة أمله العميقة إزاء قرار الاتحاد الأوروبي استحداث آلية تتيح للدول والشركات الأجنبية الالتفاف على العقوبات التي أعادت الولايات المتحدة فرضها على إيران، معتبرا أن هذا الإجراء يعزز وضع إيران كأول دولة راعية للإرهاب.

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