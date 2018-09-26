وزير الخارجية الصيني يؤكد أهمية تطوير عمليات حفظ السلام الأممية

أكد عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني وانغ يي أهمية تطوير عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.



جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع رفيع المستوى حول أعمال حفظ السلام، ضمن أعمال الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة.



وقال وانغ إن عمليات حفظ السلام يجب أن تنفذ على أساس توافق الأطراف المعنية، مع الالتزام بالمباديء الأساسية لميثاق الأمم المتحدة، وخاصة التعامل المتساوي مع سيادة كافة الدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، والتمسك بالحلول السلمية.



وأضاف أنه من الضروري دائما أن يكون جوهر مهام حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، العمل على تسوية النزاعات بالطرق السياسية، وأن تفويض عمليات حفظ السلام ينبغي أن يكون أكثر عملية ومعقولية، مؤكدا على الأهمية الكبرى لأعمال المتابعة بعد العمليات.



وتابع وانغ أن عمليات حفظ السلام ينبغي أن تساعد على تهيئة بيئة ملائمة للتنمية المستدامة والسلام الدائم، في البلدان التي تستقبل هذه العمليات، وأنه يتعين على كافة الأطراف المعنية، بما فيها المساهمون بقوات جيش أو شرطة، والدول المانحة والدول المستقبلة، أن تعمل بشكل وثيق في ممارسات حفظ السلام.



وشدد وانغ على أن الصين تؤيد إعلان الالتزامات المشتركة حول عمليات حفظ السلام الأممية، وترغب في العمل مع الدول الأخرى لبذل الجهود معا، لجعل عمليات حفظ السلام تخدم كل ركن بالعالم.





