وسائل الإعلام الدولية تبرز خطاب الرئيس السيسي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة

أبرزت وسائل الإعلام العربية والدولية خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام الجمعية العامة للامم المتحدة في دورتها 73 والذي القاه في وقت متأخر من أمس الثلاثاء.



وركزت معظم وسائل الإعلام المرئية والمقرؤة على تأكيدات الرئيس السيسي حول ضرورة الحل السياسي في سوريا واليمن، كما أبرزت لقاءات الرئيس السيسي على هامش أعمال الجمعية.



وتحت عنوان "السيسي: لا مخرج من الأزمة في سوريا وفي اليمن إلا باستعادة الدولة الوطنية"...أبرزت وكالة "سبوتنك" الروسية خطاب الرئيس السيسي وأكدت أن حديث الرئيس السيسي عن الدولة الوطنية هو مسار الحل السياسي لمعظم الأزمات الراهنة في منطقة الشرق الأوسط.



وكان الرئيس السيسي قد قال خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إنه لا مجال لحلول جزئية في سوريا أو ليبيا أو اليمن، ولا مجال للحديث عن تفعيل النظام الدولي إذا كانت الدولة الوطنية القائمة على مبادئ المساواة مهددة بالتفكك.

"السيسي: هناك خلل يعتري أداء الأمم المتحدة ويؤثر على مصداقيتها"...عنوان أبرزته قناة "سكاي نيوز" عربية، مشيرة في سياق عرضها لكلمة الرئيس السيسي أنه تحدث عن مضمون أزمة المنظمات الدولية حينما أشار إلي الخلل القائم في أداء الأمم المتحدة وتطلع الشعوب العربية إلي أداء أفضل لهذه المنظمة المهمة.



قناة روسيا اليوم الدولية أيضا أبرزت كلمة الرئيس السيسي أمام الجمعية العامة للامم المتحدة وحديثه عن دورها وذلك تحت عنوان السيسي : "ما أحوجنا في تعزيز مكانة ودور الأمم المتحدة"، ليؤكد الرئيس على أهمية هذه المنظمة في كلمته وكيفية إنقاذ دورها الريادي ومصداقيتها أمام العالم والشعوب.

لقاءات الرئيس السيسي أيضا على هامش أعمال القمة كان لها نصيب الاسد في عناوين وسائل الإعلام العربية والدولية ، حيث عنونت قناة "سى أن أن" الأمريكية عنوانا "..رسائل السيسي بـ5 لقاءات في نيويورك: الحديث عن "إنجازات كبيرة" وتحية لشعب مصر"..حيث أبرزت القناة لقاءات الرئيس السيسي والتي كان أهمها اجتماعه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والحديث عن قوة العلاقات المصرية الأمريكية، وإشادة الرئيس الأمريكي بدور مصر والرئيس السيسي في مكافحة الإرهاب.



وفي هذا السياق، أبرزت قناة "الحرة" الأمريكية تصريحات الرئيس ترامب خلال القمة مع الرئيس السيسي حيث قال إن الولايات المتحدة قامت "بعمل رائع" في مجال مكافحة الإرهاب في الشرق الأوسط ولاسيما في سوريا، فيما لم تغفل القناة إشادة ترامب أيضا بدور مصر والرئيس السيسي في مجال مكافحة الإرهاب.



كما أبرزت قناة العربية الإخبارية لقاء الرئيس السيسي ونظيره اللبناني ميشال عون وتحت عنوان " السيسي لعون: مصر ترفض أي تدخلات في شؤون الدول"....كان زاوية العربية بشأن هذا اللقاء وتصريحات الرئيس السيسي خلاله.









