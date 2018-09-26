مقتل وإصابة 36 شخصا جراء سقوط حافلة بنهر في بيرو

أعلنت السلطات في بيرو مقتل 21 شخصا جراء حادث اصطدام حافلة ركاب بسيارة على طريق جبلي وسقوطها في أحد الأنهار.



ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم الأربعاء عن المسئول البارز بالشرطة ماركو يانوس قوله إن الحادث أسفر أيضا عن إصابة 15 شخصا على الأقل، مشيرا إلى أن السلطات ما زالت تبحث في مكان الحادث عن المزيد من الضحايا.

بدوره، قال رئيس بلدية "تشومبيلفيكاس" ديفيد فيرا إن الحافلة كانت في طريقها من منطقة "كوزكو" إلى منطقة "سانتو توماس" عندما وقع الحادث.



يذكر أن بيرو لديها سجل سيىء لمثل هذه الحوادث..وفي يناير الماضي وقعت أكثر الحوادث دموية خلال 4 عقود عندما قُتل 52 شخصا جراء انحراف حافلة عن مسارها وسقوطها من أعلى منحدر حاد بالقرب من العاصمة ليما.