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ثقافة

"رجالة وستات" أفضل عرض متكامل في مهرجان صيف الزرقاء

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 09:37 ص
صدى البلد
أ ش أ

أعرب الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح عن سعادته بالجوائز التي حصل عليها عرض رجالة وستات" خلال مشاركته بالدورة ١٦ لمهرجان "صيف الزرقاء" بالأردن.

وتشارك في المهرجان عروض من دول عربية عديدة منها تونس والسودان والسعودية والأردن والعراق، حيث حصل "رجالة وستات" على جائزة أفضل عرض متكامل، وأفضل تصميم أزياء لأحمد زكريا.

يذكر أن عرض "رجالة و ستات" تم تقديمه في عام ٢٠١٥، والعرض من بطولة صلاح الدالي، تامر الكاشف، رضا طلبة، هالة مرزوق، حنان عادل، ومن الأردن أريج دبابنة، ديكور وملابس أحمد زكريا، شارك فى الكتابة ياسمين إمام، آيات مجدى، رؤية درامية وإخراج إسلام إمام.

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