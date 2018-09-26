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أخبار العالم

ليفني تلتقي أبو مازن بالأمم المتحدة وهذا فحوى اللقاء

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 09:49 ص
صدى البلد
سمر صالح
التقى الرئيس محمود عباس أبو مازن، برئيس المعارضة الإسرائيلية تسيبي ليفني، على هامش اجتماعات الأمم المتحدة في نيويورك، وأبلغت الأخيرة أبو مازن بأن خطورة الوضع تتطلب ضرورة عودة الحوار بين السلطة والولايات المتحدة.

وأوضحت ليفني أن الهدف من الاجتماع مع الرئيس أبو مازن لوقف المزيد من التدهور الأمني بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية ومحاولة تجديد المفاوضات.

وقالت ليفني في بداية الاجتماع "حل الأزمة في غزة يمر عبر عودة السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة وليس عن طريق إضفاء الشرعية على منظمة إرهابية مثل حماس".

ودعت ليفني أبو مازن إلى العودة إلى طاولة الحوار مع الولايات المتحدة، استنادًا إلى حل الدولتين - دولة فلسطينية منزوعة السلاح إلى جانب إسرائيل.

وقالت ليفني "إن المعارضة وأغلبية الجمهور الإسرائيلي تؤيد مبدأ الدولتين، لكننا سنعارض أي تحرك أحادي الجانب في المحافل الدولية ضد إسرائيل" "إن تمويل عائلات الإرهابيين والإجراءات في المحكمة الجنائية في لاهاي أمر غير مقبول ، مما يؤدي إلى فقدان الثقة وتقوية المتطرفين".

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