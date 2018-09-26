يعشق الأطفال تناول الباف وخاصة عندما يكون بحشوة الكريمة، فإذا كان أطفالك من عشاق الباف يمكنك عمل باف بحشوة الكريمة على طريقة الشيف أميرة شنب.



المقادير لعمل باف بحشوة الكريمة:

نصف كوب زبدة

كوب ماء

ملعقة كبيرة سكر

كوب دقيق

4 بيضات للحشو

كوب كريمة حشو

لبن سكر بودرة



طريقة عمل باف بحشوة الكريمة :

في طاسة على النار تذوب الزبدة مع الماء ويضاف إليها السكر حتى تغلي

يضاف الدقيق ويقلب سريعا حتى تصبح عجينة وتشكل إلى كرة

ترفع من على النار وتترك لتبرد

يضاف البيض واحدة تلو الأخرى

توضع في كيس حلواني وتشكل إلى أقراص على صينية خبز

تخبز لمدة 10 دقائق



* لعمل حشو باف الكريمة :

تخفق باللبن حسب الإرشادات المكتوبة على العبوة

تحشى بكريمة الحشو وتزين بالسكر البودرة.