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برلمان

برلماني: لقاء السيسي ترامب يعكس قوة ومتانة العلاقات المصرية الأمريكية

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 10:01 ص
صدى البلد
أحمد أيمن
أكد النائب أشرف رشاد عثمان، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، أن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب جاء حميميا للغاية، ويؤكد على تنامي العلاقات بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية.

وأشار "رشاد" في بيان، الأربعاء، إلى أن الرئيس السيسي استطاع إعادة العلاقات المصرية - الأمريكية إلى سابق ازدهارها وتمتينها سياسيا واقتصاديا وفي مجالات كثيرة.

وذكر أن لقاء السيسي – ترامب كان واحدًا من أهم لقاءات القمة في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة وحاز انتباه العالم خصوصا وانه شهدا تأكيدا مصريا – أمريكيا على زيادة التعاون لدحر الارهاب وتجفيف موارده والتصدي لنشاطات جماعة الإخوان الإرهابية والدول الراعية للعنف والفوضى.

وتابع أن العلاقات الوثيقة بين مصر والولايات المتحدة تصب في مصلحة البلدين كما يكون لها انعكاساتها التامة على الملفات الساخنة والمشتعلة في المنطقة.

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