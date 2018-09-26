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شاهد .. صور الرئيس السيسي ومنتدى شباب العالم تزين نيويورك

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 09:53 ص
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
مي فهمي
عرضت فضائية إكسترا نيوز، لقطات من انتشار الصور الرئيس عبد الفتاح السيسي ومنتدى شباب العالم بميدان تايم سكوير بنيويورك.

وكان ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسى أمس الثلاثاء، كلمة مصر أمام الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي عرض فيها رؤية مصر وموقفها الواضح تجاه القضية الفلسطينية والأزمة السورية واليمنية، والأوضاع في ليبيا، ودور مصر في مكافحة الإرهاب بتنفيذ العملية العسكرية الشاملة «سيناء 2018».

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