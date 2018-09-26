أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم.. فيديو

استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، تقريرًا مُفصلًا بالأرقام حول الأسعار الاسترشادية للخضراوات والفاكهة في السوق، صباح اليوم الأربعاء.



وجاءت أسعار الخضراوات على النحو التالي: الطماطم 5.5 جنيه للكيلو، البطاطس 7 جنيهات، البصل 4 جنيهات، الخيار 4.5 جنيه، القلقاس 4 جنيهات، الكوسة 7.5 جنيه، الفلفل الرومي 6 جنيهات، والبامية 10 جنيهات.



وبالنسبة لأسعار الفاكهة، فسجل البرتقال 7 جنيهات للكيلو، العنب البناتي 12 جنيها، الكانتلوب 7 جنيهات، والمانجو العويس 23 جنيهًا.

