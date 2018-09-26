ريال مدريد في مواجهة قوية أمام أشبيلية بالدوري الإسباني

يصطدم فريق ريال مدريد الاسباني بمنافسه فريق اشبيلية بالمباراة المقرر لها ان تقام اليوم الاربعاء على استاد رامون سانشيز بيزخوان في تمام الساعة العاشرة مساءً في اطار الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري الاسباني.



ويدخل فريق ريال مدريد الاسباني بقيادة مديره الفني لوجين لوبيتيجي وهو يسعى الي تحقيق الانتصار خارج ارضه وذلك من اجل مواصلة نتائجه الايجابيه مع النادي الملكي.



ويسعى ريال مدريد الي عدم التعثر من جديد وذلك بعدما تعادل مع فريق اتليتك بلباو بالجولة قبل الماضية بهدف لكل فريق.



ويتقاسم ريال مدريد صدارة ترتيب الدوري مع فريق برشلونة غريمه التقليدي حيث يملك كل منهم 13 نقطة بعد الفوز في اربع مباريات والتعادل في مباراة وحيدة،الا ان برشلونة يعتلي الصدارة بفارق الاهداف.