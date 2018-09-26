ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

ريال مدريد في مواجهة قوية أمام أشبيلية بالدوري الإسباني

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 09:54 ص
صدى البلد
نور عادل
يصطدم فريق ريال مدريد الاسباني بمنافسه فريق اشبيلية بالمباراة المقرر لها ان تقام اليوم الاربعاء على استاد رامون سانشيز بيزخوان في تمام الساعة العاشرة مساءً في اطار الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري الاسباني.

ويدخل فريق ريال مدريد الاسباني بقيادة مديره الفني لوجين لوبيتيجي وهو يسعى الي تحقيق الانتصار خارج ارضه وذلك من اجل مواصلة نتائجه الايجابيه مع النادي الملكي.

ويسعى ريال مدريد الي عدم التعثر من جديد وذلك بعدما تعادل مع فريق اتليتك بلباو بالجولة قبل الماضية بهدف لكل فريق.

ويتقاسم ريال مدريد صدارة ترتيب الدوري مع فريق برشلونة غريمه التقليدي حيث يملك كل منهم 13 نقطة بعد الفوز في اربع مباريات والتعادل في مباراة وحيدة،الا ان برشلونة يعتلي الصدارة بفارق الاهداف.

ترشيحاتنا

ملعقة من هذه الوصفة العجيبة لضبط السكر وحرق الدهون

سفير الصين بالقاهرة: مصر تعتبر صديقا حميما وشريكا طيبا للصين

أحمد حسن: الصفقات بالملايين حلال للأهلي والزمالك.. حرام على بيراميدز

لحظة اغتيال الناشطة العراقية سعاد العلي في البصرة .. فيديو

الخطيب يؤجل حسم موقفه من الرد على مرتضى إلى أول أكتوبر.. فيديو

أسباب تأديبية تطيح بمحمود عبد العزيز من قائمة الزمالك أمام القادسية

عفيفي: غير مبادئك كان شعارا فكاهيا.. والعمل في بيراميدز كغيره من الأماكن

بوتفليقة يعيش اصطناعيا.. تصريحات رئيس الاستخبارات الفرنسي السابق تثير جدلا في الجزائر

فى اليوم العالمى له أطعمة مفيدة للقلب أبرزها الكاكاو والشيكولاته السوداء

أحمد حسن: مكافآت لاعبي بيراميدز رزق لهم.. ونسعى للفوز بالدوري والكأس

المرور تنصح باستخدام الطرق البديلة لمحور 26 يوليو..فيديو

إطلالة جذابة في الظهور الأول لزوجة الفنان أحمد الفيشاوي في الجونة.. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

25 صورة من عرض عيار ناري بمهرجان الجونة وأحمد الفيشاوي يثير الجدل

اختبر قوة نظرك.. أين القلم الأخضر في الصورة؟

حوض خشب .. 10 أفكار ترضى جميع الأذواق

السفير السويدي يتحدث لـ صدى البلد عن تكريم برجمان بالجونة السينمائي.. صور

ردًا للجميل وعرفانا بالتضحية.. قيادات وضباط الشرطة يرافقون أبناء الشهداء فى أول يوم دراسي.. صور

فيديو

مهرجان سماع الدولي: رسالتنا المحبة والسلام والتسامح.. فيديو
أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم.. فيديو
أسعار العملات الأجنبية والذهب في مصر اليوم الأربعاء 26-9-2018.. فيديو
تعرف على درجات الحرارة المتوقعة بالمحافظات حتى نهاية الأسبوع.. فيديو
المرور تنصح باستخدام الطرق البديلة لمحور 26 يوليو..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما هو مصدرك الأول للتعرف على الأخبار من حولك ؟

ما هو مصدرك الأول للتعرف على الأخبار من حولك ؟