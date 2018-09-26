ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

عضو خريجي الأزهر: تراجع أعداد أنصار التنظيمات الإرهابية .. فيديو

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 10:02 ص
حمد الله حافظ، عضو
حمد الله حافظ، عضو المنظمة العالمية لخريجي الأزهر
مي فهمي
قال حمد الله حافظ، عضو المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، إن المنظمة غير رسمية أنشأت عام 2006 حصلت على الصفة الدولية عام 2014 بناء على بروتوكول تم مع وزارة الخارجية، حتى أصبح لها فروع في أغلب دول العالم، ومن أهدافها مكافحة الفكر المتطرف من خلال تدريب الأئمة في العالم وإصدار البيانات والمنشورات والكتب التي تتصدى للأفكار المتطرفة.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "هذا الصباح" بفضائية اكسترا نيوز، اليوم الأربعاء، أن التنظيم الإرهابي أصبح أنصاره قليلون للغاية وبدأ يفقد بريقه الخادع، وأصبح لدى المسلمين وعي تام بخطورة مثل تلك الجماعات.

وأشار إلى أن الأزهر الشريف أقام مؤتمر كبير لمواجهة الأفكار المتطرفة والتصدي لقرار الرئيس الأمريكي ترامب بتهويد القدس، مؤكدا أن التنظيمات الارهابية لم تقم طوال تاريخها بالدفاع عن القدس الشريف أو وقفوا في وجه الاحتلال، ولكن جميع ضرباتهم وحربهم تكون ضد المسلمين فقط.

ترشيحاتنا

سفير الصين بالقاهرة: مصر تعتبر صديقا حميما وشريكا طيبا للصين

المرور تنصح باستخدام الطرق البديلة لمحور 26 يوليو..فيديو

أحمد حسن: بيراميدز لا يعيق مسيرة الأهلي والدليل تفوقه محليا وأفريقيا

العميد: يتهمون بيراميدز بتدمير الأهلي وهناك من يفعل ذلك داخل القلعة الحمراء

الجيش الهندي يهدد بضرب باكستان

ليفني تلتقي أبو مازن بالأمم المتحدة وهذا فحوى اللقاء

احترس 5 أعراض تدل أن قلبك ليس بصحة جيدة

بدء تسليم قطع قرعة أراضى الإسكان الاجتماعي في السادات..الأحد

أحمد حسن: استمرار تركي آل الشيخ بمصر وارد بقوة رغم تفكيره في الانسحاب

بوتفليقة يعيش اصطناعيا.. تصريحات رئيس الاستخبارات الفرنسي السابق تثير جدلا في الجزائر

الهند تتحدى الولايات المتحدة وتقرر التحايل على العقوبات

أحمد حسن: لا أشغل بالي باللجان الإلكترونية للأهلي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

25 صورة من عرض عيار ناري بمهرجان الجونة وأحمد الفيشاوي يثير الجدل

اختبر قوة نظرك.. أين القلم الأخضر في الصورة؟

حوض خشب .. 10 أفكار ترضى جميع الأذواق

السفير السويدي يتحدث لـ صدى البلد عن تكريم برجمان بالجونة السينمائي.. صور

ردًا للجميل وعرفانا بالتضحية.. قيادات وضباط الشرطة يرافقون أبناء الشهداء فى أول يوم دراسي.. صور

فيديو

مهرجان سماع الدولي: رسالتنا المحبة والسلام والتسامح.. فيديو
أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم.. فيديو
أسعار العملات الأجنبية والذهب في مصر اليوم الأربعاء 26-9-2018.. فيديو
تعرف على درجات الحرارة المتوقعة بالمحافظات حتى نهاية الأسبوع.. فيديو
المرور تنصح باستخدام الطرق البديلة لمحور 26 يوليو..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما هو مصدرك الأول للتعرف على الأخبار من حولك ؟

ما هو مصدرك الأول للتعرف على الأخبار من حولك ؟