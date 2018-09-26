عضو خريجي الأزهر: تراجع أعداد أنصار التنظيمات الإرهابية .. فيديو

قال حمد الله حافظ، عضو المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، إن المنظمة غير رسمية أنشأت عام 2006 حصلت على الصفة الدولية عام 2014 بناء على بروتوكول تم مع وزارة الخارجية، حتى أصبح لها فروع في أغلب دول العالم، ومن أهدافها مكافحة الفكر المتطرف من خلال تدريب الأئمة في العالم وإصدار البيانات والمنشورات والكتب التي تتصدى للأفكار المتطرفة.



وأضاف خلال لقائه ببرنامج "هذا الصباح" بفضائية اكسترا نيوز، اليوم الأربعاء، أن التنظيم الإرهابي أصبح أنصاره قليلون للغاية وبدأ يفقد بريقه الخادع، وأصبح لدى المسلمين وعي تام بخطورة مثل تلك الجماعات.



وأشار إلى أن الأزهر الشريف أقام مؤتمر كبير لمواجهة الأفكار المتطرفة والتصدي لقرار الرئيس الأمريكي ترامب بتهويد القدس، مؤكدا أن التنظيمات الارهابية لم تقم طوال تاريخها بالدفاع عن القدس الشريف أو وقفوا في وجه الاحتلال، ولكن جميع ضرباتهم وحربهم تكون ضد المسلمين فقط.