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فن

ذكرى ميلاد ثريا حلمي.. نافست إسماعيل يس وتزوجت ابن شقيقة بديعة مصابني

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 07:54 م
صدى البلد
نورا نبيل
يصادف اليوم الأربعاء ذكرى ميلاد الفنانة ثريا حلمي، التي تعد النجمة الوحيدة التي نجحت في منافسة إسماعيل يس وشكوكو في تقديم فن المونولوج.

ثريا حلمي والتي ولدت في 26 سبتمبر 1926 قدمت أكثر من 300 مونولوج أبرزها اديني عقلك وبنات اليوم وغيرها وقد برعت في هذا الفن ونجحت بفضل حس الدعابة العالي الذي تمتلكه في دخول مجال التمثيل وشاركت في بطولة عشرات الأفلام منها اليتيمتان والجوع.

ثريا حلمي تزوجت من أنطوان عيسى ابن شقيقة بديعة مصابني، واعتزلت الفن عام 1969 وتوفيت عام 1994 عن عمر يناهز الـ70 عامًا.

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