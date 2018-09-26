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حوادث

5 مؤثرات على الحركة المرورية الصباحية بشوارع القاهرة

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 10:25 ص
كثافات مرورية - أرشيفية
كثافات مرورية - أرشيفية
كتب محمد صبرى
تشهد محافظة القاهرة خلال الذروة الصباحية معدلات سير متوسطة على جميع المحاور على مستوى المدينة، فيما تعمل جميع الطرق بصورة طبيعية ولم تشهد الطرق سوى ٥ مؤثرات على حركة المرور هي:

- كثافات أعلى كوبرى ١٥ مايو القادم من الجيزة ومتجه للقاهرة

- كثافات بكوبرى عباس القادم من الجيزة ومتجه المنيل

- كثافات بشارع ذاكر حسين بالحى السابع

- كثافات بمحور الثورة المتجه للدائرى نتيجة أعمال صيانة

- كثافات أعلى كوبرى أكتوبر القادم وسط البلد والجيزة نتيجة أحجام مرتفعة

وقامت الإدارة العامة لمرور القاهرة بتكثيف الخدمات المرورية والدفع بالاوناش ورفع الأعطال والحوادث لتيسير الحركة المرورية خاصة بأماكن الكثافات، فيما تسير باقى المحاور والميادين بصورة طبيعية.

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