أحمد الفيشاوي وزوجته حديث التواصل الاجتماعي .. تعرف على عدد زيجات أحمد الفيشاوي

نجح الفنان أحمد الفيشاوي وزوجته في أن يكونا حديث مواقع التواصل الاجتماعي طوال الساعات الماضية، بعد ظهوره مع زوجته ندى التي خطفت الأنظار إليها بجمالها الشديد، كما لفت الفيشاوي انتباه الجميع له بسبب قبلاته وأحضانه لها على السجادة الحمراء ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي.



ولكن ما لا يعرفه الكثيرون أن هذه هي الزيجة الخامسة في حياة أحمد الفيشاوي، فقد كانت الزيجة الأولى في حياة أحمد الفيشاوي من الإعلامية هند الحناوي، وكان زواجا عرفيًا وأنجبت منه طفلة تدعى لينا رفض الفيشاوي الاعتراف بأبوته لها في البداية، ولكن بعد أن وصل الأمر للقضاء اعترف بها.



الزيجة الثانية في حياة أحمد الفيشاوي كانت من من فتاة من خارج الوسط الفني تدعى وسام عاطف، ولكنه انفصل عنها بعد شهرين فقط ليتزوج من فتاة ألمانية تدعى دنيس ولمان وسرعان ما انفصل عنها أيضا.



أما الزيجة الرابعة والتي سبقت زواجه من ندى فكانت من الإعلامية رولا الدبس، ولكنه انفصل عنها بعد فترة .