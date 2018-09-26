ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

أحمد الفيشاوي وزوجته حديث التواصل الاجتماعي .. تعرف على عدد زيجات أحمد الفيشاوي

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 03:11 م
صدى البلد
نورا نبيل
نجح الفنان أحمد الفيشاوي وزوجته في أن يكونا حديث مواقع التواصل الاجتماعي طوال الساعات الماضية، بعد ظهوره مع زوجته ندى التي خطفت الأنظار إليها بجمالها الشديد، كما لفت الفيشاوي انتباه الجميع له بسبب قبلاته وأحضانه لها على السجادة الحمراء ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي.

ولكن ما لا يعرفه الكثيرون أن هذه هي الزيجة الخامسة في حياة أحمد الفيشاوي، فقد كانت الزيجة الأولى في حياة أحمد الفيشاوي من الإعلامية هند الحناوي، وكان زواجا عرفيًا وأنجبت منه طفلة تدعى لينا رفض الفيشاوي الاعتراف بأبوته لها في البداية، ولكن بعد أن وصل الأمر للقضاء اعترف بها.

الزيجة الثانية في حياة أحمد الفيشاوي كانت من من فتاة من خارج الوسط الفني تدعى وسام عاطف، ولكنه انفصل عنها بعد شهرين فقط ليتزوج من فتاة ألمانية تدعى دنيس ولمان وسرعان ما انفصل عنها أيضا.

أما الزيجة الرابعة والتي سبقت زواجه من ندى فكانت من الإعلامية رولا الدبس، ولكنه انفصل عنها بعد فترة .

ترشيحاتنا

أمريكا تسحب أنظمة صواريخ من الشرق الأوسط.. والبنتاجون يكشف السبب

ثروت سويلم يكشف كواليس ترشحه لرئاسة لجنة الرياضة بمجلس الشعب

نجما بيراميدز ينتقلان للدوري السعودي .. تعرف على التفاصيل

أجيري يحضر مباراة ليفربول وتشيلسي بسبب محمد صلاح

في عيد ميلادها.. سر رفض عائلة مشيرة إسماعيل زواجها من علي الحجار

وزير المغتربين الأرميني يتجول في شارع خان الخليلي.. صور

دراسة جديدة تحسم أمر ضرر تناول جلد الدجاج

قليل الأصل عندما يدمن .. عبير تحملت شلل زوجها فكانت نهايتها الانتحار.. صور

وزيرالمالية:عرض برنامج خفض الدين العام لـ 70 % على الرئيس خلال أيام

شاهد أجمل 15 صورة لزوجة أحمد الفيشاوي.. شبهها الجمهور بـ كيم كاردشيان

أمريكا تسحب منظومات صواريخ متقدمة من الشرق الأوسط.. لهذا السبب

رئيس الوزراء يحاور تلاميذ مدرسة الشروق الابتدائية للغات بسوهاج .. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير المغتربين الأرميني يتجول في شارع خان الخليلي.. صور

الخطيب يهدي درع الأهلي لهيئة المجتمعات العمرانية .. صور

الأهلي يوقع عقود أرض التجمع رسميا.. والخطيب يؤكد دعم الدولة للأندية .. صور

التعليم العالي:حوت الساحل الشمالي النافق الأكبر حجما بعد الحوت الأزرق .. صور

نبيلة مكرم تعلق على زيارة وزير المغتربين الأرميني للأهرامات

فيديو

رئيس الوزراء ينتقد مشروع الإنتاج الحيواني بقرية الديابات.. فيديو
وزير الاتصالات: توقيع بروتوكول مع التخطيط لتسهيل الخدمات للمواطنين.. فيديو
طريقة عمل باف بحشوة الكريمة
وزير التعليم العالي يلعب تنس الطاولة مع تلميذ بمدرسة في سوهاج .. فيديو
عروض مهرجان سماع الدولي في روكسي لأول مرة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح منع بيع جميع الأدوية بالصيدليات دون روشتة؟

هل تؤيد مقترح منع بيع جميع الأدوية بالصيدليات دون روشتة؟