بدء تسليم قطع قرعة أراضى الإسكان الاجتماعي في السادات..الأحد

أعلن المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، بأنه سيبدأ الأحد المقبل، تسليم قطع أراضي الإسكان الاجتماعي، المرحلة السابعة، بالمنطقة السكنية 34، والمخصصة بالقرعة العلنية التي تمت بتاريخ 9/8/2016، ويستمر التسليم حتى يوم الأحد الموافق 11/11/2018.



وقال المهندس أمين غنيم: سيتم تسليم قطع الأراضي من 1 : 40، يوم الأحد 30/9/2018، والقطع من 41 : 80، يوم الإثنين 1/10/2018، والقطع من 81 : 120، يوم الثلاثاء 2/10/2018، والقطع من 121 : 161، يوم الأربعاء 3/10/2018، والقطع من 161 : 200، يوم الخميس 4/10/2018، والقطع من 201 : 240، يوم الإثنين 8/10/2018، والقطع من 241 : 280، يوم الثلاثاء 9/10/2018، والقطع من 281 : 320، يوم الأربعاء 10/10/2018، والقطع من 321 : 360، يوم الخميس 11/10/2018، والقطع من 361 : 400، يوم الأحد 14/10/2018، والقطع من 401 : 440، يوم الإثنين 15/10/2018، والقطع من 441 : 480، يوم الثلاثاء 16/10/2018، والقطع من 481 : 520، يوم الأربعاء 17/10/2018، والقطع من 521 : 560، يوم الخميس 18/10/2018.



وأضاف رئيس جهاز مدينة السادات: سيتم تسليم القطع من 561 : 600، يوم الأحد 21/10/2018، والقطع من 601 : 640، يوم الإثنين 22/10/2018، والقطع من 641 : 680، يوم الثلاثاء 23/10/2018، والقطع من 681 : 720، يوم الأربعاء 24/10/2018، والقطع من 721 : 760، يوم الخميس 25/10/2018، والقطع من 761 : 800، يوم الأحد 28/10/2018، والقطع من 801 : 840، يوم الإثنين 29/10/2018، والقطع من 841 : 880، يوم الثلاثاء 30/10/2018، والقطع من 881 : 920، يوم الأربعاء 31/10/2018، والقطع من 921 : 960، يوم الخميس 1/11/2018، والقطع من 961 : 1011، يوم الأحد 4/11/2018، والقطع من 1012 : 1062، يوم الإثنين 5/11/2018، والقطع من 1063 : 1113، يوم الثلاثاء 6/11/2018، والقطع من 1114 : 1156، يوم الأربعاء 7/10/2018، موضحًا أنه تم تخصيص يومى الخميس 8/11/2018، والأحد 11/11/2018، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد المقررة.​

